卡特總統於去年十二月二十九日以一百歲高齡去世了。對於像我一樣七十多歲的人而言，對他的印象應該是相當深刻的，因為卡特於一九七八年十二月十五日突然宣布中美建交，同時台美斷交，絕對是當年的重大事件。當日工作中所見美國台灣同胞關切台灣家人的情景，時過四十多年，迄今仍歷歷如昨。

一九七八年我只有二十多歲，在中華電信國際電話機房工作，這個單位是負責台灣國際電話的通信業務，我的工作就是隨時監控電路狀況，一旦有電路故障或電話打不通的情況，就要立刻檢測 及排除故障，維護國際電話電路的通暢。

當年台灣打電話去美國，還需經國際台的人工接續，前三分鐘約需三百元新台幣，後續每分鐘約需一百元。美國打台灣可以直撥，每分鐘要數美元。由於國際電話的費用相當昂貴，一般人除非發生重大事件，或逢年過節，否則不會輕易打國際電話。所以，平常看到機架上國際電話電路顯示的使用狀態燈號，大部分是稀稀疏疏的。

卡特於一九七八年十二月十五日宣布中美建交，經過新聞傳播，美國及台灣民眾很快得知這一爆炸性消息。當天我剛好值夜班，跨入機房突然發現，機架上的台美電路燈號全亮，顯示電路全忙。這一反常現象令我有點緊張，擔心是設備發生異常，小心翼翼地檢查每一條電路。

檢查過程發現，幾乎都是由美國打電話給台灣的家人，而且檢查也可以聽到談話的內容，都是擔心台灣的安危，要家人盡快搬到美國。那種不顧國際電話的昂貴費用，對家人的關愛及焦慮，正是顯現親情的可貴。

當時只見台美電路，一通電話講完，另外一通電話馬上又撥進來，一直保持在電路全忙狀態。可見在美國多少同胞，他們是焦急著不斷地撥電話，打不通就再撥，直到撥通為止。

這種話務量的全忙，設備負荷突然增加，對我們維護人員是個壓力，要隨時因應各種突發狀況，尤其在美國宣布中美建交的重大衝擊時刻，更是不能有絲毫差錯。隨著時間漸進入午夜，燈號逐漸減少，才放下心中的大石頭。

那一夜就在緊張中度過。由於當年台灣處於經濟起飛的階段，這起外交事件的衝擊並未對台灣人民造成實質性的損害。

在卡特宣布中美建交之前，新聞已經有所傳聞，我與同事也常在閒聊這一件事。當時我和同事抬槓，美國即使會和中國建交，也不會發生在卡特的任內，我的理念是：卡特常常強調他的宗教信仰，以他虔誠的基督教信仰，和無神論的中國政府，基本上是格格不入。但事實的發展也確實讓我失算，只能再一次證明：國際關係沒有永遠的朋友或敵人，只有永遠的利益。