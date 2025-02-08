我心目中的模範生(下)

嘉為不忘我們的辛勞，年會後仍常發訊息問候大家，並時時分享她的生活。我與大邱住在北加州 ，嘉為的兒子與學舜的兒子也住在北加 州，嘉為心心念念希望六人能再重聚，曾約定擇日相聚北加州，再續姐妹情。

二○二○年初，我回台灣投票，嘉為得知非常高興，邀我跟學舜共餐。學舜知嘉為對用餐環境的講究，選擇到雅鴿書院（孫立人故居）用餐。這又是家我前所未知的古蹟餐廳，室內裝潢古樸典雅，茶香滿室。三人相聚，愉快用餐，學舜以地主身分搶著付帳。室外的庭園寬廣，小橋流水，古木參天，還有花亭一座，我們飽餐後，到園中散步，拍照留戀。

疫情 期間，雖無法見面，六人幫仍然互動頻繁，姐妹情更深。只可惜自我們那屆後，女作協再沒辦過實體會議。

二○二二年六月，收到嘉為寄來剛出版的新書「時光長巷」，厚厚的一本書收集了她六十多篇的散文。封面上，一幅古木夾道的老巷中，一對青年男女攜手而行，是她夫君傅教授的水彩畫。傅教授對嘉為的寶愛，人人都看得出來。嘉為辦年會，他從旁協助，一刻不離，厥功甚偉。封面上的男女就像他倆攜手走入時光長巷，相伴一生恩愛不渝。閱讀她的新書，感佩她的文字功夫，當時我就預言此書又會得獎，果於次年，嘉為得了海外華文著述獎散文類首獎。

前年四月，我終於在疫情後第一次回台灣。傅教授仍在台大任教，嘉為陪伴在側。同時有多位文友回台度假，學舜聯絡眾姐妹聚餐，居然席開兩桌，疫情過了，姐妹重聚，熱熱鬧鬧。本以為從此雨過天青，女作協再辦雙年會指日可待，我們六人遲早會再一起把酒同歡。

嘉為從小品學兼優，為人循規蹈矩，相信她在家定是聽話的乖女兒，在校是典型的模範生。她才情過人，為人善良，婚姻幸福，家庭美滿，對文壇、對社區，做公益不落人後，是令人景仰的人間典範。誰不以為她這樣的人絕對多福多壽，長命百歲。

誰知雙年會尚未重啟，嘉為卻驟逝，六人群組如斷弦之琴，從此難奏歡樂頌。

嘉為的葬禮遠在休士頓，寒冬歲末遠行不易，幸虧住在休士頓的松玉，為我們六人幫訂了花圈。拜科技之賜，嘉為的葬禮可在線上參加，我一面在電腦上觀看，一面在Line上與姐妹們互動，忍不住在螢幕前泣不成聲。視頻中看到了松玉幫我們訂的花圈，聊表安慰。傷人生沒有不散的筵席，而八年的姐妹情卻永留心間。(下)