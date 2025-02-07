生命按下重啟鍵(下)

加拿大 使館是一幢淡黃色的大樓，位於北京朝陽區，距我爺爺的故居老宅不遠。未進大樓，先撞見一位學經濟的姑娘被拒簽出來，垂頭喪氣，陪姑娘前來的父親半是自我安慰，半是忿忿不平地對我們這些圍觀者道：「哼，不讓去，請咱咱還不去呢！」看到此情此景，我們心裡一沉。又聽說中國外交部副部長的侄女進去後，也鎩羽而歸，我和妻子暗自叫苦不迭。

進得大樓，一位加籍華裔女工作人員吩咐我們坐下，在大廳靜候。我心裡撲通撲通，蝴蝶與兔子齊飛。好容易輪到我們，我們來到一間辦公室，一位中年白人女簽證 官坐在辦公桌後，抬頭向我們哈囉。我們面對她坐下，待她「驗明正身」後，我一股腦掏出自製的加拿大「通行證」：研究加拿大英語的論文、在加拿大研究會宣讀的論文、參譯的加拿大百科全書、發表的白求恩大夫傳記、翻譯的英籍作家韓素音自傳，以及與其合影……等等。

簽證官不「上鉤」，冷冷質問：「我叫你拿這些出來的？」我心「叮咚」。簽證官從抽屜裡抽出一張照片，令我用英語「按圖說話」。照片上，一位捕魚者上著花格法蘭絨上衣，外罩防水連體工作褲，懷抱一條大魚，目不轉睛盯著我，滿臉綻放加拿大招牌笑容。我操三寸不爛之舌，就圖漫侃起來。

見難不到我這個天天上講台的教書匠，簽證官又祭出一部英文小說，翻到有折角的那頁，吩咐我讀後答問，我兵來將擋，對答如流。簽證官轉頭又拉開抽屜，我以為終要揮舞什麼「殺手鑭」，沒想到對方抽出兩張紙來，紙比一般紙張長，白紙褐字--原來是移民登陸紙！

出得簽證辦公室，我們趕快去大廳交登陸費。當時，已是下班時分，我們急忙衝到馬路斜對過的中國建設銀行，盡數掏出借來的款項，買了匯票，氣喘吁吁跑回使館，收款的白人大胖子姑娘笑瞇瞇地還在那兒，代表加拿大人民等君入甕呢。

繳完費，我們匆匆一路推門而出，不料竟闖入高牆深深的使館後院，正要原路返回，豈料該門能出不能入，敲門半天也無人應，剛一隻腳踏進了自由世界，卻又身陷「囹圄」。眼見天色已晚，初春的北京春寒陡峭，天空烏雲密布，一群烏鴉也趁機飛來，邊俯衝邊「嘎嘎」對我們譏笑，幸虧站崗的武警戰士聽到呼叫，救人於水火，我們方才回到祖國懷抱。

是夜，我們乘綠皮火車，匡噹匡噹，一路顛簸返渝，次日清晨回到大學校園：旭日初生，一夜沉睡後，大地甦醒，廣播傳來熟悉的「長江之歌」，蕩氣迴腸，遠處家屬區炊煙渺渺，教學樓前莘莘學子魚貫而入，同事們拎著公文包匆匆而來，領頭的是系上的加籍外教諾蘭夫婦。一切都是那麼熟悉，又是一個再平常不過的一天。

然而，我心裡明白：對我們一家來說，這一天非同尋常，意味著人生軌跡的驟變。我們從此將改變命運，背井離鄉，踏上孤獨寂寞不歸路，此一去天翻地覆，此一去生命重啟，一番人生，兩種活法。(下)