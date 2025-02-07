讀四川大學期間，一個同學病了，好像是肺氣腫吧。他身體瘦削，深度近視，戴著瓶底一樣的眼鏡，平時又好打破砂鍋問到底，所以他的別號叫「夫子」。夫子得了這個病，自然就不能正常上課，大家就把他送到了學校衛生科，不幾天，學校衛生科又把他轉送到了四川醫學院附院。他在那裡住了兩個星期，同學們輪流去看他。

然而有一天，去醫院看他的同學傳話回來，說夫子抱怨只有男同學去看他。夫子平時跟女同學並無來往，所以他的抱怨一出，倒也一鳴驚人。震驚歸震驚，年級輔導員馬上布置了一下，於是年級兩個班的黨支部、班委會、團支部共六大班子，專門為此召集了一個會，會上全票通過一個決定：讓女同學發揚革命友情，三個一組輪班組成慰問團去慰問他。女同學們倒也不嫌荒唐，雷厲風行就貫徹執行了。年級裡的女同學並不多，好像就二十來個吧，幾乎每隔一星期就輪到要徒步上醫院去看夫子一次。據說女同學第一次去看夫子的時候，夫子就像分到田地的翻身農民一樣，傻乎乎笑了好半天。

這樣過了一段時間，夫子又傳話來，感謝同學們的關愛，又說學期考試快要到了，讓同學們就不要去看他了，考試要緊，不要管他，聽起來就像戰場上負傷的戰士說：「衝鋒吧，不要管我。」於是，大家覺得夫子還是滿通情達理的。

過了不久，夫子的密友透露了祕密：原來夫子迷上了一個小護士，同學們來不來都無所謂了。小護士長著一口可愛的小虎牙，看到病友總是莞爾一笑，這原來沒有什麼，那是人家的職業微笑，夫子卻為她的微笑所傾倒，每次護士來了，夫子就癡癡地看著她，打針吃藥都非常配合。這當然很好的，糟糕的是小護士總得休假，這時候麻煩就來了：其他人來了，夫子就刁鑽十足，拒絕醫治。

夫子後來是康復出院的，對小護士的單相思依舊，但最終也沒有抱得美人歸。他現在是大學裡的教授，在班網上偶爾發個帖子，透出沉穩和睿智。同學們不時會拿出當初他迷上小護士這段故事來打趣他，而他總是顧左右而言他，彷彿那段故事從來就不存在。其實，青春時期，因為有了這些故事，才顯得動人美好。