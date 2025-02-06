家鄉至味之麵皮(下)

漢中麵皮的做法，一般是將大米浸泡後磨成米漿，將其舀放在用竹子做成的蒸籠中，蒸籠間會鋪上一層蒸布，用大火將米漿蒸成薄皮狀後，提起並翻至案板上，再用一尺多長的大刀，依著客人的喜好將其切成寬窄不一的條狀；放入碗中後調入油辣子、鹽、蒜泥、秘製的調味水等，再加入黃豆芽、菠菜、黃瓜絲等蔬菜，一碗軟糯香辣、口感爽滑的漢中麵皮，在口齒舌尖裡碰撞迴盪，常常會讓人口舌生津、欲罷不能。

漢中因地近川渝，麵皮的口味也偏於麻辣，有名氣的麵皮店又各有特色，油辣子和調味水都有各自的獨家秘方，因而口感各有千秋、不盡相同。同時麵皮的吃法又有涼熱之分，熱麵皮更是漢中麵皮的又一大特色。有的店家還獨創一格，將菠菜汁、番茄汁、紫甘藍汁等混入米漿中，蒸出五彩色的麵皮以吸引喜歡獵奇的吃客。

漢中人對於麵皮的喜愛早已深入骨髓，味蕾的記憶中給它烙上了家鄉的代表印記，早中晚餐幾乎都能見到麵皮的身影。過往的平民小吃，現在也登上了大雅之堂，當地的大酒店大都將麵皮列入宴席涼菜的必出菜譜中。許多出門在外的漢中人常常是一下火車或飛機，先一頭紮進一家麵皮店，在享受完一碗熟悉的味道後才慢慢地往家走，可見其在漢中人心目中的地位。

因為不善麻辣，我對於麵皮尚未達到摯愛的程度，只覺得它是調劑口味的一種滋味，平日裡吃時不嫌棄，離了也不太想，不會像有些人一樣天天吃都不煩，但至少一周也會品嘗上一次。偶爾我也會去買一點蒸好的素麵皮，回家配以肉絲、時蔬，按照自己的口味做成炒麵皮吃，這與廣東的炒河粉頗有幾分相似。每每吃起這炒麵皮，便不由得會勾起一些陳年的記憶。

上世紀八○年代末在家鄉讀大學時，物質條件尚不豐富，正值青春年少長身體之際，學校食堂裡的飯菜油水太淡，常常熬不到夜間便饑腸咕咕。幸好學生宿舍樓下有校工的家屬開了一家小吃店，餐品主要以炒麵皮、燴麵皮為主，一般幾角錢一份，正好符合我們這幫窮學生的消費水準，因而成了我們夜宵的主打餐食。

小店裡有一女店員長得頗有幾分姿色，便被好事的同學冠以「麵皮西施」之名，大家既有美食吃又有美人看，肚子和眼睛都能被「餵飽」，這成為當時的一個笑談。

據說校工一家因生意興隆走上了致富之路，炒麵皮也成了同學們回想校園生活的味蕾記憶。漢中的麵皮店一般是不賣這炒麵皮的，只有一些夜市的攤店會應食客的要求供應。後來我曾去吃過幾次，但再也吃不出學生時代的味道了。

如今，隨著旅遊業的興盛，漢中麵皮也愈來愈有名氣，央視的「舌尖上的中國」曾專門為此拍過專題片介紹，漢中麵皮也被當地政府列為「非物質文化」名錄之列。

近些年來，許多漢中人憑著製作「漢中麵皮」的手藝，到全國各地去闖蕩謀生，我去過中國的許多大中城市，如北京、廣州、天津、烏魯木齊等，都能見到「漢中麵皮」的招牌。每次在外地見到這幾個字，便會不由自主地生出一種親切感，因為它是家鄉的味道，看到它就如回到家。(下)