生命按下重啟鍵(上)

王國維曰：「人生只似風前絮，歡也零星，悲也零星， 都作連江點點萍。」春秋交替，天地輪轉，白駒過隙。二十四年前，我們從中國移民加拿大 ，昔日女兒荳蔻年華，如今兒女繞膝，我們一家背井離鄉經年，故國漸行漸遠，菊花開菊花殘，一生悲歡，飄絮一般。

作家柳青有言：「人生的道路雖然漫長，但要緊處常常只有幾步，特別是當人年輕的時候。」對我們來說，一切悲歡都源於那場移民面試，這一移連根拔起，這一試人生改寫。

八○年代末，我作為翻譯，去到東非紅土高原築路，歸來便不安分，十年出國夢始。彼時，出國潮湧，我英語專業出身，又留校任教，不出國愧以見人，只剩自刎以謝天下的份兒。

出國，則言必稱美國。在我們眼裡，所到之處，大小路標無不指向美利堅，做夢都夢見自由女神高舉火炬在指引，更何況馬克·吐溫、海明威的魂靈無時不在召喚。

我校每年派教師去美國學習，但論資排輩。好不容易輪到我，又遇前年派出的教師滯留不歸，上級取消外派一年，以示懲戒。來年終於盼來良機，又改為憑托福成績選拔，我以一分落選。次年，我終以托福考試第一勝出，系黨支部書記專門叮囑我切勿外出，時刻準備辦理出國手續。

豈知系主任祭起莫須有的「綜合評分」障眼法，我以○點三分落選。後來，領導乾脆在大會上宣布：凡出過國者，哪怕是去非洲援建，一律不在出國考慮之列。

上帝前腳關了門，後腳又開一扇窗：加拿大像招財貓似地，向我一個勁兒招手。想想美國夢不成，混個隔壁鄰居也不賴。

加拿大移民申請沒多久，便奉命赴京面試。面試先過體檢關，成都體檢時，女兒查出心軸右偏，嚇人一跳，好在屬正常範圍。驗小便時，醫院可能是弄丟了尿樣，又讓妻子重新取樣。當時，妻子已帶女兒漏夜乘火車趕回重慶，情急之下，我義無反顧，大義凜然地，拿著取樣瓶走向洗手間……。

北京面試不早不晚，定在該死的下午一點半。人生首次面試，就關乎人生大事，而且是用非母語，我一向失眠 ，心中有事，午覺更睡不著，到時精神狀態肯定差強人意，妻子讓我放心睡，到時叫我。我匆匆嚥下午飯，往招待所小床上便倒。有了愛妻牌鬧鐘加持，我打了個盹，夢見簽證官舉著一枚碩大的拒簽章，向我臉上砸來，我拚命喊卻發不出聲，直到妻子把我搖醒，急匆匆往使館趕去。(上)