我當中學班主任(下)

每個班都會有些調皮搗蛋的學生，如何管教他們是要動一點腦子的。班裡有一個學生學習成績不好，也不大遵守紀律，還常惹事。有一次我找他談話，說到我要去他家家訪時，他的臉色立刻變了，我覺得他一定是害怕家長知道他在學校調皮搗蛋的事。後來我了解到，他在家經常挨他父親揍，很怕他父親。於是我就有了主意。

星期天，我去這同學家，他父親見到我，就問他孩子是不是又惹麻煩了，我看了一眼忐忑不安站在一旁的學生，笑著說沒有，還誇讚了他孩子。因為兩天前，這個孩子看到一個同學上體育課把腳扭傷了，主動上前扶著同學去學校醫務室，我把這事告訴了這位父親。

或許以前老師上門都是告狀的，所以這位父親聽我誇他孩子很高興；最感意外的應該還是這個學生自己，他絕對想不到老師來家裡是表揚他的。從此我發現，他總想在我面表現得好一些，希望得到表揚，也不大惹事了。

班裡還有一個學生，平日裡對其他同學蠻橫無理，也是我班裡唯一一個在我批評他時敢頂撞我的，還曾揚言要我好看。當時的社會治安不是很好，也影響到學校，個別學生沾染了一些流氓習氣，但我絕不退縮，對學生該管還是要管。我去他家訪問過，發現他父母根本管不了他，只能再想其他辦法。

有一次我帶著全班同學排著隊去一個地方參觀，走到半道上聽到後面有爭吵聲，原來走在隊伍末尾那個威脅過我的學生，和街上三個看上去像小流氓的人發生爭執，已經推推搡搡動手了，別看這個學生平時挺橫的，現在卻招架不住了。我趕緊跑過去，將他拉到我背後，然後大聲斥責那三個小流氓，把他們趕走了。

這件事對這個學生觸動很大，我讓他看到了我作為老師，是真正愛護他們這些學生的，也讓他看到我不怕邪。後來我再管他，他就沒有那麼抵觸了。

當班主任需要了解每一個學生的性格和特點，有針對性地管理和教育。班裡有一個同學，平日裡比較散漫，不太守紀律，但是他愛打籃球和其他體育活動，和其他同學相處得也比較好；我就要他去協助班裡體育委員開展工作，不久又讓他正式擔任體育委員，原來的體育委員很能幹，我讓他去做其他工作。

體育委員需要組織和帶領班裡同學參加比賽和各項體育活動，對紀律性要求很高，我這是「趕鴨子上架」，逼他約束自己。後來的事實證明效果不錯，他對班裡的體育活動很負責，散漫的毛病自然就改了很多。

大多數學生內心都有求上進的願望，只是常常沒有被激發出來。通常班幹部，包括班長和其他班委會委員都是由品學兼優的學生來擔任，有什麼工作，班主任總是交給他們去辦，因為班主任對這些班幹部比較放心，用起來順手，但這會忽略了其他學生的積極性。

班裡有幾個女學生，平日裡看上去對班級裡的事漠不關心，我和她們交談後發現，她們其實也很想為班級做一點事，「沒有人要我們做呀！」她們這樣說。於是我盡量安排她們為班級做一點事，或者至少讓班幹部帶著她們做事。結果我發現要她們為班級同學做事，她們是很開心的，這大概就是孩子的天性，希望得到別人的重視，如果事情辦成了再表揚她們幾句，她們的積極性會更高。

對於當班幹部的學生，我的要求會更加嚴格一些，因為我需要他們起表率作用。有一次，一個同學在課堂測驗中題目答不上來，就偷看坐在他旁邊一位班幹部的卷子，而這名班幹部明知同桌同學在作弊，卻不制止，甚至還故意將自己的卷子往旁邊挪一挪，讓他看。

我發現後，沒有找偷看的學生，而是找這位班幹部談話，批評他不能礙於情面而幫助同桌作弊。在我看來，只要管住了這名班幹部，問題就能迎刃而解，不用再去找那個作弊的學生，因為那個班幹部肯定會將被我批評的事告訴他的。沒有找作弊的學生，也是給他留有面子，他應該心知肚明，不會再犯同樣的錯誤了。

我在中學教書三年，一九七八年恢復高考 後，我考上大學後就離開了。但是那段經歷是令我難忘的，現在回想當年和學生在一起的日子，還是覺得滿有意思的。(下)