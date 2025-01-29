對中國人來說，春節 是一年裡最重要的節日。我已年近古稀，這輩子在中美生活各半，前半輩子在北京，後半輩子在洛杉磯 ，春節這個節日，現如今對我來說已經不可同日而語了。

小時候在北京，長身體的時候正趕上大饑荒，總的感覺就是餓，看什麼都想能不能吃。當年一過完新年，快到春節的時候，就盼著年三十的到來，不光穿新衣新鞋，還有玩的，最重要的就是吃得好，還能吃得飽，甚至吃到撐。

我家住在琉璃廠的胡同裡面，每年臘月二十琉璃廠街旁就開始搭棚，北京人叫「廠甸」，就是現在的廟會，各種各樣的攤位一字排開，各種小吃應有盡有，糖葫蘆、關東糖「麥芽糖」、驢打滾、艾窩窩、切糕、麵茶等。要過節了，父母多給點零花錢，胡同裡的孩子們成群結隊去逛廠甸，在人群中鑽來鑽去，買來自己愛吃的食物，互相切磋，看誰買的又便宜又好吃。

吃飽了之後就看玩的，有風箏、空竹、風車、蟈蟈。男孩子要買鞭炮，當年沒有煙花賣；女孩子買燈籠和蠟燭。鞭炮有小鞭，兩百個一包；大一點的鞭炮叫「鋼鞭」，一百個一包。大個的爆竹是「二踢腳」，大一點兒的孩子用手指捏著上半邊，點著下半邊的「導火線」：下邊砰的一聲，把上半部嘣到天空，趴的一聲在空中爆響。能拿著二踢腳放炮的孩子可神氣了，顯得特別男子氣概。

年三十的年夜飯是重頭戲，幾乎每家都有魚，帶魚或黃花魚，象徵著年年有餘，也有紅燒肉；母親喜歡買一隻活雞，燉一鍋鮮美的雞湯；家裡比較富餘的，有油悶大蝦、蔥燒海參，那就是錦上添花啦；沒有素菜，因為平常都是素的沒有什麼葷腥。

晚飯後還要包餃子 ，守歲，等待午夜十二點吃餃子，迎新送舊。北京人最愛吃的是豬肉大蔥餡的餃子，講究是純肉「一個肉丸兒」的餃子，咬一口肉汁滿口，可解饞了。家裡有電視以後，年夜飯後全家一起看春節聯歡晚會，歡歌笑語，其樂融融。

八○年代末舉家移民到洛杉磯，一開始為生存打拚，每年過春節只要不是周末，都要上班，只能在接近春節的周末全家一起多做一些菜、包餃子，也算過年了。

我們住在洛杉磯的西面，亞洲人很少，周圍一點過年的氣氛都沒有；再加上平時想吃的東西隨時隨地都可以吃到，年紀大了吃的東西又有很多限制，脂肪、膽固醇、糖、鹽、油和白米麵都不能多吃，對年夜飯的興趣與嚮往就逐漸淡薄了，需要和親朋好友一起聚會過節的時候，才有動力多準備一些菜肴，和家人一起度過春節。

剛來美國時，還在電視上看北京春節晚會，後來覺得春節晚會一年不如一年，娛樂性愈來愈少，已經有二十年不再欣賞春晚了。

在美國的時間愈長，對春節的熱情也愈來愈不像以前那樣了。但近幾年春節前，經常去洛杉磯東邊華人聚集的城市，看到人們對春節的熱情依舊，餐館裡高朋滿座、交杯換盞；超市裡年貨擺滿貨架，應有盡有；世界日報也報導何處有寫春聯、畫門神，還有美國華人春節晚會。有了孫女孫子以後，為了讓他們牢記自己的根，我們繼續保持春節的傳統，年夜飯、點燈籠、拜大年、發紅包，一樣不能少。

特別值得一提的是，二○二三年紐約州長簽署了法律，指定亞洲陰曆新年為州公立學校的法定假日，承認了亞裔美國人在多元文化中的貢獻，幫助提升對亞裔社區的認知，也體現了對多元文化的的包容與尊重。

我的診所在白人區，病人都是白人，近幾年春節期間上班時，居然有很多病人見面後打招呼後說「Gong Xi Fa Cai（恭喜發財）」，可見中國春節已經在美國人心中有了印象，並且尊重我們的文化，這也讓我重新燃起對春節的嚮往和熱情，和大家一起歡慶這個傳統的中國節日。