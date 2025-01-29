臘月裹著寒風到來，春節 也就不遠了。前陣子，社區裡的人家大包小包往家拎，那是開始置辦年貨了，讓我情不自禁地想起了家鄉的過年情景：滿村紅紅火火的燈籠春聯，家家烹調年夜飯的撲鼻香味，人人臉上綻放的開心笑容，還有走村串巷的舞龍燈，鑼鼓琴鈸的社戲演出，加上時不時陣陣歡叫的狗吠聲，那種徽鄉的年味，如同醇香的美酒，一直縈繞心頭，至今難忘。

我的家鄉是徽州大山深處的一個小村莊，村裡人靠著幾分山田，收成微薄，日子過得緊巴巴的，但過年卻從不馬虎。與城裡人春節時大買特買、瘋狂消費的盛況相比，徽鄉人家的過年就顯得平淡實在：平時捨不得吃的東西都拿出來，做成各種美味菜肴，既犒勞自己，也款待他人；平常捨不得穿的衣服鞋子都換上身，出門兜圈炫耀一番；那些整天在田裡耕作，身懷各類巧技的泥腿子們，也在此時展現出他們的聰明才智，紮燈籠、做龍頭、練樂器、排戲目，忙得不可開交，卻也樂在其中。而那些送灶神、敬祖容、接天地、迎財神等過年的傳統程式，則是在敬畏與歡快的氛圍中，盡顯徽鄉十足的年味。

記得有一年跟隨祖母回老家過年，那是一次新鮮而難忘的記憶。剛進到老屋，山鄉那特有的質樸熱情的年味就撲面而來。隔壁人家剛殺了豬，聽說我們回來了，便送來了一大碗殺豬湯，還邀我們過兩天到他家過小年（臘月二十四送灶神）。

第二天，姨奶奶帶著剛做好的炒米糖、炒花生和板栗，從鄰村趕了過來，幾位親友和左鄰右舍也陸陸續續送來了各家做的糕點、臘味和點心，都是怕我們剛回家來不及準備年貨。話語之間，推讓之際，那質樸的熱情讓徽鄉的年味充滿了濃濃的親情與鄉情。

送過灶神爺後，村裡的男女老少就在各自的忙碌與期盼中，迎來了大年三十的除夕，這也是徽鄉人一年中最重要的日子。這天一早，村裡的男人開始貼門聯、懸燈籠，再恭恭敬敬地掛上先祖畫像，擺好供桌，上齊供品，等到中午時分，全家人按輩分和年齡輪著拜謁先祖，祈福求安。講究的人家，還要帶上供品，到村外的祖上墳地祭拜先祖，以求庇佑。上燈時分，家家放起連串的爆竹，謝天地、敬灶神，然後就挪開八仙桌，一家人圍坐在一起，等著「吃鍋」。

有人說，過年就是舌尖上最深刻的記憶。我們村裡的年夜飯，最重要的一道主菜就是「一品鍋」：一個深底鐵鍋，在大灶上用柴火燒好，再端上桌，架在竹篾圈上。鍋裡的菜肴有好幾層，最下面是冬筍墊底，還有蘿蔔塊；第二層是大塊的豬肉，愈肥愈好；第三層是豆腐包，就是中空的油豆腐裹裡揣肉餡；再上面是用鴨蛋做的鴨蛋餃，最上層就是鋪上滿滿的綠葉菠菜，再配上幾個冷碟熱炒，一家人圍坐在一起，一邊喝著自己釀造的豐歲酒，一邊吃著熱呼呼的「一品鍋」，意味著慶賀今年的農田豐收，祈福來年的風調雨順。