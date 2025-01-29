一九七五年的二月十日是農曆除夕夜，我過了一個非常緊張又難忘的除夕。當時我是在台東的偏遠山區服兵役的少尉預備軍官，部隊過年放假，分成兩梯次，第一梯次是三分之二的人員，準時回家過年；第二梯次的人員留守，初六才放春節 假。我是留守人員，這是我第一次沒有與家人一起過年。

除夕的前幾天，師長召集所有單位的留守軍官開會，他提醒我們造好留守人員名冊，上級單位隨時會有戰備緊急集合的狀況。然而師長強調最重要的一點，其實就是老兵的問題。

我們的單位有很多的老兵，兩岸長期對峙，老兵回不了家鄉，每逢佳節更是倍思親，當酒喝多時，很容易做出衝動的事，發生意外。我的連上就有一名老兵班長，曾經因為思念家鄉和妻兒，在過年時酒喝多的情況下，拿著衝鋒槍，向著營部房舍開槍洩憤。

師長告訴我們解決的方法，他已經通知所有的單位，在除夕夜時，準備好一些下酒菜，再準備好麵糰，各單位把人員集中到營房中間的中山室，老兵班長和年輕士兵們，聚在一起包餃子 、喝酒、吃菜，看電視的除夕特別節目，我們要緊盯著他們，防止他們喝醉鬧事。

我們一共有四個連，我們四個連留守的小軍官心裡是毛毛的，一起商量對策。我們營房中間的客廳，叫做中山室，通宵有衛兵站崗，由士兵輪值，每人兩小時一班，現在除夕夜喝了酒後，再讓他們從睡夢中爬起來站衛兵，荷槍實彈，豈不是安全上的破口，非常危險。如果上級半夜來緊急集合，要如何緊急應變也是一個問題。

我們四個人商量出來的的結論，就是由我們自己擔任衛兵，這樣就不用擔心有人會持有槍械，也能應付任何突發狀況。我們回去請示連長後，四位連長都同意這是個好方法，因為連長們也都很怕出事情。

除夕夜的八點鐘，我就開始荷槍實彈地站在中山室擔任衛兵，看顧著大家包餃子、喝小酒、觀看除夕特別節目，大家都興致勃勃的，氣氛很熱絡。到了午夜時分，大家才快快樂樂去就寢，一切都平安順利。

凌晨兩點時，到任不久的營長來查衛兵，問我為什麼不是士兵在站衛兵？他不相信我的解釋，說一定是有士兵跑掉了，我為了掩飾，才來代替衛兵。他拿了留守名冊，清點睡覺中的人員，並沒有少掉任何人，才半信半疑地離開了。不久遠處傳來「什麼人？口令？」，這是另一名站衛兵的軍官，對著前來的營長喊話，後來聽說營長很困惑，怎麼又有一位軍官在站衛兵？

大年初一，大夥們都吃飽喝足睡飽了，只有我們四個低階軍官，站了一個通宵的衛兵。早上十點時，聽到噹噹噹，上級單位來命令全營區緊急集合，大家全副武裝，衝到操場整隊，上級長官清點人數、武器、彈藥和裝備。接著是營長講話，他大大誇獎說我們四位優秀的軍官，犧牲睡眠，讓大家能夠過一個愉快的除夕夜。

雖然是在營區裡留守，而且上級單位又來實施過一次緊急集合，我們仍然維持著過年的氣氛，伙房的膳食人員做了各式年菜，訓練操課也暫時停止，電視每天播放著春節特別節目。我卻是一點都不敢鬆懈，繃緊了神經，防止有人喝醉酒，緊盯著老兵班長們，注意著他們的情緒起伏。等到了大年初六，終於可以輕鬆下來，放假回家去補過春節。