我當中學班主任(上)

最近看了一部電視連續劇「迎風的青春」，裡面有一個人物雖然不是主角，我卻很喜歡，他就是高中一年級的班主任高飛揚。他年輕，只有二十七歲，比他的學生只大十歲，但很穩重，懂得學生心理，將班主任工作做得很到位。由此也讓我想起，我在中學教書時擔任班主任的往事。

上世紀七○年代中期，我在上海一所中學當語文老師。在這之前，我沒有上過正規的大學本科，只是在上海師範大學培訓了一年零兩個月，就被分配到學校去了。我當時很擔心自己專業基礎差，怕教不好語文課，其實我那時還面臨一個考驗，就是如何管理學生。

在中學裡，除非年紀大了，所有任課老師都要兼任一個班的班主任，負責學生的思想品德教育、在校的日常活動，還要管學生紀律風氣的事。我剛到學校時只有二十三歲，我班學生十五歲，我們之間的年齡差，比高飛揚和學生之間的還要小。

我不知道怎樣做班主任工作，於是去向這個班的前任班主任請教。她是一位女老師，將要去別的學校任教，聽說她很厲害，學生都怕她。見面後我覺得她也沒有什麼特別的，三十出頭，衣著樸素，那時候大多數中學女老師都是這樣的。她對我說：「不用怕，你這麼大的個子，又是男老師，還管不了幾個學生。」

隨後她重點對我說了班裡幾個最調皮搗蛋的學生的情況。我問她對我有什麼忠告，她想了想說：「對學生，話說出口就要做到，做不到就不要說。」她的這句話我一直記著，而且時間長了，更加覺得她說得對。

這句忠告具體來說是什麼意思呢？可以舉一個家長管教自己孩子的例子來說明。有的孩子不聽話或犯了錯，如果家長認為有必要給予處罰，以達到教育孩子的目的，可以說「今晚不許你看電視」，但不能說「今晚不許你吃飯」，因為後一個選擇是虐待孩子，不能做的，既然如此，就不能說，即便只是想嚇唬一下孩子也不行。不許看電視的處罰是能夠做到的，說了那就必須要做，不能到了晚上心又軟了，或者因為孩子求饒就放他一馬。家長的威信就是這樣建立的，如此管教孩子才有效果。

班主任管理班裡同學也是同樣的道理。在對學生提要求時，要充分考慮各種實際情況，要求不要太高，以免到後來學生做不到或者我無法讓學生做到；但是一旦提出了要求，目標也明確了，就必須做到，絕不含糊。

我在中學教書時「文革」還未結束，受社會上不安定因素的影響，學生不遵守課堂紀律很常見，令老師們很頭疼。我在自己班上語文課，學生很守紀律，畢竟我是他們的班主任，他們不敢在我面前「造反」，可是其他任課老師來我班上課就不一定了。

當時的中學教育將原來的生物課改成農機課，講授一些農業知識，學生不愛聽，課堂紀律很差，有的學生看其他書或做其他課的作業，有的互相說話，甚至吵鬧，還有離開自己的座位走動。生物課老師拿他們沒辦法。

我知道後，對學生提了兩項要求，第一，尊重老師，絕不允許離開座位走動；第二，課堂上不得喧嘩，保持安靜。至於學生在課堂上看其他書，我沒有提，因為我想我又不能陪他們上課，監管不到，也無法強迫學生認真聽講。但是凡有違反上述兩個要求的，我會給予處罰。後來生物課老師問我：「課堂紀律好多了，你是怎麼讓他們聽話的？」我說：「他們知道我向來是說到做到的，他們不想受處罰。」(上)