年年歲歲年年過，年年都要吃團圓飯。民間把農曆年三十的晚餐稱為團圓飯，象徵著送舊迎新和家庭團圓，團圓飯也稱為團年飯、年夜飯、年晚飯。人老了，兒女都在外工作，很難歡聚一堂。一年難得的團圓飯，有兩次令我難忘。

第一次是四十六年前，一九八三年的臘月三十。當時我爸八十六歲，拄著拐杖，媽八十三歲，中風 癱瘓，我和妻說，要給爸媽過一個愉快的團圓年。年前，遠在外地的兄妹也來信說，帶一些好吃的年貨過來。

當年還是票證時代，很多年貨要按戶口糧冊或票證購買。下了班或周日，我就去大街小巷找不要票證的年貨，多花點錢買，妻子也與家在鄉下的同事聯繫買點特產。就這樣，忙忙碌碌，一切準備得當。三十那天一大早，我與回到家的二哥在廚房裡，又是忙得熱火朝天。

下午四點多，一間很窄的客廳裡，架上一張朱紅色的大圓桌，桌上擺滿了年菜：有雞鴨魚肉、燉煨煲湯，有爸媽最喜歡吃的糖醋紅燒肉、白蘿蔔清燉五花牛肉，還有老家的烙餅、韭菜盒子、白麵蔥捲等等。按照習俗，我和二哥文才先把老爸扶到圓桌旁，坐穩在木靠椅上。臥床的媽媽沒辦法起來，但她躺在床上，能從開著的門看到我們的圓桌，感到了年味的歡喜。

弟弟小毛到門外點燃一掛鞭炮，一陣霹靂啪啦響後，歡快的一聲：「團圓飯開席啦！」一家人圍攏圓桌就坐，我和二哥坐在老爸身邊。按地方習俗，魚躍龍門，年年有餘，我把鯉魚頭方向朝著老爸，爸望著桌上的菜，笑得連連點頭：「好啊，好啊。」

妻子還挾了一個雞頭擺在爸的碗裡，爸的牙都快掉完了，哪吃得動，妻說這是「新年開始，鳳頭朝陽」的象徵。桌上土爐子的炭火燒得通紅，滾開的火鍋裡直冒著肉香的熱氣。

二哥在高腳杯裡倒了一點紅葡萄酒，也說是象徵象徵，要老爸為年飯開個好頭，喝一點點沒關係。爸一臉的微笑，慢慢舉起杯，仰著頭喝了一口，哪知臉色突然變白，身子搖晃起來了……。

也許是爸有二十多年沒沾酒了，這一口也受不了，只好送他上了床。雖然爸還沒有品嘗到那一桌年菜的美味，但從他緩過氣後，那愉快的表情，已感覺到了家庭團圓飯的幸福。第二次是七年前，二○一八年的農曆臘月三十。我和老伴也都是七十三歲以上的老人了，當年，我們已經從深圳回到了長沙定住。

年三十的前兩天，在長沙開公司的大兒子說，妻子外婆九十多歲了，要回去過年，於是，兒子一家就提前為我們辦了年飯。年飯是在一家大酒店，包間房裡燈光明亮，轉動的圓盤桌上，有口味蝦、摩芋鴨、剁椒魚頭、螺絲椒炒肉，都是長沙佳餚，還有關照老人牙齒的燉雞煲肉。兒子給我倒杯青島啤酒，兒媳給老伴一罐王老吉，團圓飯熱熱鬧鬧。

而到了年後，小兒子才從外地趕回來，說是下了飛機，順路到了他妻子家看看岳母大人，過了年才來到長沙，年飯就晚點了。我說也很好，他們帶來了不少海鮮特產及水果。那天，兒子兩家十多個人都來了，遲到的團圓年一樣有著親情年味的熱鬧。妻子說，早到遲到，我兩個兒子一樣年年發財，頓時，掌聲不斷，歡聲笑語一片。

可是，當兩個兒子還沒趕回家之前，大年三十到了，老伴說兩個人也要吃團圓飯，好好圓一圓。那天上午，我就和老伴去市場採購，回來做了十一個品種的菜，每一種菜的份量只有小半碗，我們說要吃完。無酒不席，我還倒了兩杯豆奶當酒。菜全部上桌了，瞬間，妻子像小孩子一樣，天真地叫著「別急，別急開餐。」隨即拿著手機，拍下了餐桌上豐盛的年菜。

萬沒想到，天命不可預測。過了新年九個月之後，我開始了拄拐杖走路的晚年；妻子因血管性癡呆住進了養老院 ，不久又癱瘓，神志不清，每天流食。她奮鬥一生沒成名家，也就沒有瓊瑤 那樣翩然而去的瀟灑，臥床了四年，最後只是一個老人默無聲息地安詳離世。

萬萬沒想到，近日我在整理文件夾時，又偶然看到了這張珍貴的照片，那是我們倆最後一次團圓飯的佳餚。照片的上方還有手機自動留下的日期：二○一八年二月十五日。我們老夫老妻，風風雨雨相依為命五十多年了，最後一次團圓飯的前一天，原來還是二月十四日情人節……。