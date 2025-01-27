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「被冤枉用AI寫報告」她拿0分又丟獎學金 學生如何自保？

長大要把農民當(下)

聲立

火車經過四天三夜到達昆明，火車剛進站徐徐停下，就聽見高音喇叭播放：「葵花向太陽，戰士心向黨……。」的歌聲，和歡迎隊伍的鑼鼓聲震耳欲聾，往車窗外看，月台上已經等著一些歡迎人群和幾個拿著相機的記者。只見矮個子的老王昂首挺胸，雙臂伸直手握一面「上海知識青年」的大旗，腳邁正步走在最前，後面跟著幾個積極分子，再往後就變得懶懶散散，我趕緊拿了隨身行李下車跟了上去。

接著我們被送到了昆明市第一中學休整，大家經過幾天幾夜火車的勞頓，早已疲憊不堪，終於可以躺平在鋪稻草的水泥地上。而稻草也是要靠搶的，我進教室時晚了一步，就只搶到一些鋪墊在了背底下。

隔天早上醒來，看見校門外的馬路上停著很多公共汽車，一打聽，說是昆明鋼鐵廠等昆明周邊一些廠家正在招工，是來要求把我們這批知青分給他們這些工礦企業，說雲南省的工業建設更需要我們。大家一聽太高興了，農村也不用去了。

但奇怪的是，到了十一點多鐘，這些公車又陸續開走了，大家議論紛紛，怎麼回事啊？就在這時，見老王從那邊教室走出來，大家就都圍上去質問他究竟是怎麼回事。誰知他兩眼一瞪，比畫著右手振振有詞地說：「我們都是響應偉大領袖毛主席的偉大號召，去農村接受貧下中農再教育的，怎麼可以去工廠呢？」

大家一聽就火了，不知是誰拍了一下他的後腦，他的頭不自主地向後方轉去，正在此時，又有個人飛腳踢向他下襠，只見老王即刻就倒在地上了。我因為就站在他旁邊，一切都看得那麼清楚，我一想不得了，若是被誤認為我踢的就要倒大楣了，趕緊往睡覺的教室逃去。再回頭看時，只見老王一動不動躺在地上，剛圍在他身邊的人全都不見了。

後來聽說老王被抬上飛機送回上海了。也許正因為這個事件，我們插隊落戶的目的地，從楚雄專區大姚縣，被更改到了更邊遠、更貧窮落後的思茅專區瀾滄縣。

後來到了插隊落戶的安康寨，才知道根本沒有電，只好用紫銅和鐵絲等材料做了個火烙鐵，每次放火上燒了才可以焊錫，繼續收音機的裝配調試。

等完工試聽時，我大吃一驚，短波裡居然有那麼多講中文的電台：有香港基督教傳福音的良友電台、英國的BBC、美國之音、日本的NHK、台灣的自由中國之聲，最想不到的是莫斯科廣播電台的節目，除了有國語和廣東話的，還有上海話的，而且都有很高的清晰度。其中吸引我經常收聽的良友電台，讓我逐漸認識了耶穌基督，以及行事為人的道理，深深地影響了我之後的人生。

(下)

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