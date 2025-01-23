豎高的魚骨天線(下)

一次，我與高夏先生去城區辦事，遊覽近城的一座山峰，登高望遠，所見大大小小的房屋上端，魚骨天線密密麻麻，就似廣闊田野豎起的一棵棵向上生長的竹子。可以說，走過那個年代者，至今仍能津津樂道「魚骨天線」的趣聞軼事。

據媒體介紹，拉起魚骨天線接收香港 電視，於一九八一年底至一九八二年五月達到了高潮，這與第三屆世界盃排球賽在日本 大阪舉辦有關。一九八一年十一月十六日，中國與日本女排之間進行決賽，中國大陸億萬人，絕大多數只能依靠半導體收音機聆聽廣播員報導；但在珠江三角洲地域，人們卻可以透過魚骨天線接收香港電視的實時直播，使人更加真實體驗到了在網上來回紛飛的排球魅力。

在鄉鎮中學，班主任梅老師最愛津津樂道女排比賽。他說，那年獲悉中日女排爭冠的消息，他掏出積蓄買回一台電視機，再請人在住家屋頂豎起一根魚骨天線。親歷中國女排奪冠那一刻，他十分激動，拿起一瓶酒仰頭灌下半瓶，立馬醉倒了，直至次日午間才醒過來。

我就讀的鄉鎮中學建在半面山坡，上游有三條小河流經小圩鎮，名為三合河。高考 時間安排在七月初，酷熱難耐，學生白天複習，待晚上九點自修下課，去小河洗澡或提桶打水返宿舍，用於次日早上刷牙洗臉。

連接圩鎮小河兩岸，有一座跨度三十米的水泥橋，靠近橋側東面，有一家集體經營的三層茶樓，二樓大廳正面上方，掛有一台黑白電視機。適逢轉播香港長篇電視連續劇「大俠霍元甲」，播出期間萬人空巷。茶樓上方有一根高高豎立的魚骨天線，來茶樓飲茶看電視者眾，茶樓工作人員有意移開後排的茶桌，讓我們學生看電視。

趁著去小河洗澡或提水的間隙，在茶樓看電視劇或聽輕音樂，成了我們學生高考季的輕鬆與享受。時至今日，與鄉鎮中學老師或同學相聚，一份融合濃醇的回念油然在腦海中重現，話題離不開「大俠霍元甲」、「三國演義」和「故鄉的雨」。

那一段藉助魚骨天線收看香港電視的日子不短，相關機構曾對魚骨天線是拆是留的爭論喋喋不休，有人認為「堅決拆除，防止來自空中的精神汙染」 ，也有人認為 「選擇性收看，取其精華，棄其糟粕」 ，卻又不見有哪家哪戶主動拆除天線 。據說個別地方曾經發布措施條例，要強行拆掉魚骨天線，這邊拆了，過幾天那邊豎立起來，相關機構無可奈何，唯有聽之任之，敷衍了事。

到了上世紀九○年代初，風行一時的魚骨天線之爭逐步解決，其使命也算告一段落，因為中國大陸辦好欄目精采的廣播電視節目，大大豐富了群眾的文娛生活，供老百姓選擇的文化娛樂多得很。

近日再由海外還鄉旅行，與高立先生同去探望梅老師。重提魚骨天線舊事，梅老師仰望一朵朵飄浮藍天的彩雲，心平氣和地說：「歲月已遠，很多事情放下來，藉助那根天線收看香港電視孰是孰非很難評價，於個人而言，至少維繫了自己大半生的情感與記憶，那叫做刻骨銘心。」(下)