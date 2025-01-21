那是「三年困難時期」最後一年，即一九六一年的秋天，正是玉米將要成熟的季節，我被分派做護秋工作。護秋在農村是個好活兒，清閒不累，掙工分還多，人們都爭想著要幹，可是只有生產隊信任的人，才能選做此項工作。但這工作責任也大，要看護好集體莊稼不得丟失，特別是即將成熟的玉米不被偷盜，否則，輕則撤職，重則罰扣全年工分。

因為父親的歷史問題，又是回鄉不久的中學生，隊裡信任選我做護秋工作，我很是高興，決心一定幹好，不辜負隊長的好意。但沒有想到，我這護秋工作幹不到一個月，就碰到了那個令我十分震驚至今難忘的暴風雨之夜。

那天晚上，與我一起護秋的人，老母病重沒有來，我一個人認真巡視了一遍那一大片玉米地。回到田邊壕岡的護秋窩棚時，忽然一個閃一個雷，來了天氣，少頃即下起暴風雨，風雨交加。雨下得那麼大，像瓢潑一樣，用秫秸搭起的窩棚，外面防雨的那張薄塑料，也被風扯去，裡面漏雨如注，無一處可遮雨。

實在待不下去了，我只得冒雨趕回家躲躲雨，待雨小一點再來。過了一個多鐘頭，雨果然小多了，卻一直下著，不見停住的意思，我放心不下，找了一塊塑料布披起，走出家門。

我走出村頭，雨就下得大了起來。待我走上田野中間那條海防官道時，又一陣暴風雨來到，我正想轉身回家，忽見大道前邊現出幢幢黑影，我一驚，不覺蹲到馬路溝下。黑影愈來愈近，在暴風雨中奔過來，在大道上拉成一隊。這時一串閃電，照出這幢幢黑影，原來是一排人，個個肩頭上高高一個大麻 袋包，在雨水中拚力掙扎，踉蹌疾行。「這是偷盜青玉米的人！」我不由想到，一下子驚呆了。令我震驚的是，在這樣大暴風雨深夜，人們竟冒雨潛出，而且不約而同出來這麼多人，有七、八個之多，不管不顧，大肆行動，如果不是餓瘋，豈能如此？剛剛熬過的六○年冬天，是飢餓最慘重的日子，一天不足二兩糧，人們飢餓難耐，為了撐起肚子，將玉米秸玉米骨絞磨成碎末充饑，吃進去卻便不出，憋得小孩嗷嗷直叫。一個冬天和春天，不知抬出去多少老弱人，全村老人幾乎都收拾光了。

什麼「三年困難時期」，說是天災，那三年這裡可是大豐收，卻全村大飢餓，不知這是為什麼？農民自古就是土地的主人，以食為天、以地為食，是天下糧食的製造者，卻有許多人活活被餓死。而春天來到，正是這些被飢餓折磨得皮包骨，腿腳浮腫，步履蹣跚的人，掙扎著也要下地勞作，春播撒種，因為他們知道，農人就是以地為食，耕種土地就是他們生命的本分；而到了當下秋季，眼見他們勞動的果實玉米可療饑救命，他們不得不取而食之，也是天公地道。

或許這些冒雨夜出之人，眼下家中臥床的老父正等待一棒玉米救命，或家裡小兒女正啼饑號寒嗷嗷待哺……，想到此，我遏制了跳出攔截他們的衝動。猶豫間，這些人很快奔過去；過去就過去了，就當今夜我壓根就沒有看見過他們。

暴風雨夜之後，隊長似亦發現了那片丟失的玉米地，但卻佯裝不知，於是，此事件最終即不了了之。不久，我就藉故辭去護秋這個工作，因為深感護秋工作要把農民兄弟當作對立面，我的良心過不去。

但是，暴風雨的這個秋夜，至今我還難以忘記，那些在大風雨中肩扛高高麻袋包步履踉蹌的人影，還會浮現在我的眼前。現在想來，那夜沒有出來攔截他們，我做得實在很對。這些當年不坐以待斃、少了一些奴性的家鄉人，也令我欣慰。