老家有句俗話：「無有臘味不成年」，「臘味」就是臘肉的味道，臘肉就是醃製後風乾或熏乾的肉。這句俗話的意思是：要是沒有臘肉，那麼過年就沒有味道了。

老家在贛北的大山之中，村裡人喜歡養豬，每家少的養兩、三頭，多的五、六頭，甚至有養七、八上十頭的，除了平時出售賣錢，要留一條大的，到臘月年底宰了過年。一頭豬的肉這麼多，一次哪吃得完，於是把肉醃製熏乾，以便保存。和鮮肉相比，臘肉不僅別有風味，還寓意著年成有餘，生活愈過愈好，人們當然喜歡了。

醃製臘肉比較簡單。把豬宰倒後，將肉切成一塊塊長條條的，小的三、四斤，大的二、三十斤。在肉塊一頭刺一小洞，然後塗抹上食鹽，放到一個大木桶中醃製。食鹽不能太多，那樣味道過鹹，不好下口；也不能太少，否則時間稍長肉會變質甚至發臭，就不能吃了。

醃製六、七天後，食鹽浸入肉裡面了，把肉一塊一塊取出來，用粽葉條從事先刺好的小洞中穿起來，掛到陽光下曬兩三天，等肉上的鹽水風乾後，再掛到廚房的火爐角上，用煙火來熏，因此這種肉也叫熏肉。

我至今難以忘記，在寒冷的冬夜，一家人圍著火爐角取暖，上面掛滿了臘肉。火爐角裡，大柴蔸、茶籽殼燃著半明半暗的火，不僅烤得身上暖暖的，也不停熏烤著上面的臘肉。有時火大了，會把掛著的臘肉烤出油汁，滴在火上「滋滋」直響，泛出陣陣香味，看了就讓人禁不住嚥口水。

經過熏製的臘肉，看上去黑乎乎的，洗乾淨後，就完全不同了。整塊肉呈現出一種透明的褐黃色，十分好看，還散發出一股帶著鹹鹽味的肉香，聞著就想吃。

江西近代著名畫家陳衡恪在「吃熏肉」一詩中這樣形容：「雕盤出熏肉，云是吾母寄。鄭重餉鄰友，食饕宴昆弟。沾唇飫親慈，舉著誇國粹。」他詩中的熏肉其實就是臘肉。他把臘肉稱作國粹，可見國人對臘肉的喜愛程度。

有了臘肉，過年時不僅自家頓頓有肉吃，更重要的是用來待客，以示恭敬。臘肉可以做出很多菜，如紅燒臘肉、冬筍炒臘肉、芹菜炒臘肉、泥鰍燉臘肉等，不管做成什麼菜，臘肉都會散發出誘人的鹹香味。這種味道，從臘月底一直盈溢到正月半，在這濃濃的臘肉味中，過年也就顯得特別有味了。我總覺得，臘肉的香味是過年特有的味道，以致一想到過年，我就想起了臘肉。

臘肉最常見的做法，是切成一小塊一小塊，做成紅燒臘肉，用來佐酒下飯，或是燒成臘肉湯，用以招待貴客。山裡人待客熱情，雖說是一小塊，但往往有小半寸厚，比巴掌小不了多少。即使如此，主人還很不好意思地對客人說：「切的肉太小塊了，風都可以吹走。」客人則感動地說：「這肉比巴掌還大，堆得像就像山尖，一塊都吃不掉，可把我撐壞了。」

這樣吃臘肉，即使過年宰了一頭很大的豬，也會吃不了多久。因此鄉下有這樣的俗語：「拜年拜到初七八，燒酒臘肉都吃刮（吃光的意思）。」意思是拜年要趕早，太遲的話，東家的臘肉吃光了，就沒有什麼好招待的。

臘肉好吃，紅燒臘豬腳則是臘肉中的極品。我們這裡有個風俗，正月元宵夜要吃紅燒臘豬腳。到了這天，母親從火爐角上取下熏得黑乎乎的臘豬腳，洗乾淨後，剁成一筒一筒的，先把它放到爐罐裡炆上半天，再撈出來紅燒。

元宵夜吃飯時，一道道菜過後，最後母親便端出一大盤紅燒臘豬腳，它泛出透亮的醬色，透出撲鼻的醇香，十分誘人。我已經吃得有些飽了，但還是忍不住趕緊夾了一塊，這時母親會對我說：「吃了臘豬腳，腳下走路就有勁多了。要多吃兩筒，新的一年做起事來才有勁。」於是我敞開肚皮，又吃了兩筒。

我們老家的臘肉，燒製時不需什麼特別的佐料，也就是大蒜、生薑；更沒有什麼獨特的烹飪方法，也就是炆燉、紅燒、清炒，但是吃起來卻滑而不膩，酥香醇厚，真是難得的美味。之所以如此，主要原因是家鄉養的豬平時吃的是自家種的紅薯、莧菜、大豆葉、花生葉等農家作物以及野豬草，是純粹的土豬，是最為樸實的東西。

是呀，惟其樸實，才如此可口。就如家鄉的年味，樸實中散溢著不盡的濃厚醇香，每每想起，便不由為之沉醉。