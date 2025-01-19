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舊桌燈憶亡父

樓克安

我讀小學就近視，一九六五年讀初一時，父親怕我晚上念書光線不足，買了一個桌燈給我，它陪伴我無盡的夜晚。初中三年我成績差強人意，但非常幸運地考上建中。

父親是軍人，有六個小孩，家境清寒。大哥小時有嚴重的過敏和氣喘，我是老二，父親希望我高中畢業能報考軍校，既能從軍報國，又可減輕家裡的負擔，我一口答應了。

高三下學期，大弟高中畢業進入海軍陸戰隊專修班，家裡已經有人從軍，我不想成為拒絕大學聯考的小子，和父親商量，我說如果我考上私立大學，我就去讀軍校，父親一副無可奈何地答應了。結果我放棄國防醫學院醫科，去念國立大學，父親一氣之下沒收了我的桌燈。

我每年大學寒暑假都積極打工，賺取學費和生活費。大四那年，我向父親提出「補償計畫」，他同意並將桌燈還我。有了桌燈和父親的親情，很順利地考上預官和台灣大學研究所，桌燈在台大宿舍也陪我兩年，期間也考上了公務人員高考

研究所畢業後，我整整做了五年事，將大部分的收入交給父親貼補家用，父親終於有錢可以把破舊漏水的眷村宿舍改建修補。

一九八四年補償計畫完成，父親到機場送行，祝我順利拿到博士學位，我帶著老婆和她的所有積蓄就出國了。如今桌燈依然在美陪伴著我的晚年生活閱讀和寫作（見圖）。

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