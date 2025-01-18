小時候，母親每天用優質的大米熬了一鍋濃稠稠的大米粥。她向一個大碗內撒了一點細鹽，再用筷尖撬了一坨豬油，打上一個雞蛋 ，用筷子把蛋搗散，讓雞蛋和豬油均勻地調和。趁著剛開鍋、熱氣騰騰的粥，挖了一勺子倒向這個碗中，接著用筷子快速地把雞蛋和粥拌勻，頓時，大米粥和豬油的香味，撲鼻而來。

這碗大米粥太誘惑人了，雞蛋豬油大米粥同樣製作了兩碗，我們兄弟姊妹七個心裡都很清楚，一碗是父親的，另一碗是祖母的，母親對我們說：「小孩子是油鹽嘴，吃點白米粥就可以了，不要望著那兩碗有蛋的粥。」我們兄弟姊妹很懂事，不吵不鬧，知道每人都要一碗，那麼就需要十個雞蛋和十坨豬油，每天如此，家裡是供應不起的。

我們表面上很平靜、很乖，但心裡總希望嘗一口雞蛋拌粥的味道。祖母見我饞的樣子，經常會留下一點，悄悄地刮到我的碗中，我美得什麼似的，扒上第一口雞蛋豬油粥，含在嘴裡，細細品嘗，盡量體會它的鮮美，不捨得吞下去。這就是人間的享受，現在回憶起來，仍然齒留餘香。

我對祖母說：「這雞蛋拌粥真好吃，以後長大了我要吃個夠。」祖母答道：「雞蛋是個好東西，它不但好吃，還有另外的功能呢。」「什麼功能？」我好奇地問，「您可以告訴我嗎？」

祖母說，爺爺成家立業後，到了五十來歲時，就為自己和家人考慮一些重要事宜，和為後事做提前準備，在彭家墩村子的後院山坡上想選購一座小山，除了養老，離世時可以安詳地埋葬在那。

爺爺請了風水先生前來查看風水如何，希望能得到一塊風水寶地。風水先生繞山察看了一番，閉著眼睛思考著什麼似的，同時舉起右手，伸出食指和中指，在空中旋轉了兩圈，比畫了一下，默默無聲，頻頻點頭。過了好一會兒，他會意地帶著笑容慢慢地說：「是塊好地，這座小山的特徵，就是非常發人。」站在一旁的管家馬上接著說：「老爺，發人就是能發財。」這位管家很會接話，也能理解風水先生的下半句沒有說出來的意思。

這樣到位、奉承、恭維的話語，正中爺爺的心意，也說到爺爺的心坎裡。思量一番，於是謝過風水先生，點頭同意，買下了這座小山。

爺爺思考問題周全，關照管家做兩個嚴密的小方木質盒子，盒子裡外用深紫紅的油漆塗上兩遍；晾乾後，裡面各放兩顆母雞剛生下來的新鮮雞蛋，用棉花把雞蛋固定穩妥，蓋上蓋子。然後，用石灰水泥把木盒四周的縫隙填補封牢，把這兩個裝有雞蛋的小木盒，深深地埋到這塊山上的南、北兩端，三年之後再把它取出來。

很快，一晃三年過去了，爺爺帶了家人把土刨開，取出木盒，小心翼翼地帶回家。眾人的眼球都緊緊地盯著爺爺手裡取出來的雞蛋，打到碗中：瑩光透亮，蛋白、蛋黃完整無缺，爺爺用筷子挑起蛋白，蛋白依舊富有韌性，蛋黃飽滿充盈，沒有絲毫變相、變質。這下爺爺放心了，覺得選對了寶地。

時間來到了上世紀六、七○年代，全中國人民享受計畫經濟政策，每人每月發放各種票證。只見母親到了月底，連忙拿了戶口本、購糧簿，到糧菅所去領取全家人的糧票、油票、肉票、糖票、豆製品票……，五花八門，反正什麼東西都是憑票供應，光有錢，沒有票是不行的。

那時我正是學生，對學生有優惠政策，每月可以多得到五斤糧票，由學校發給我們。

一天在馬路上見到一名農村婦女，只見她用一塊正方形藍底印有白色帶花的土布，折成三角巾包在頭上，頭巾的兩端緊緊地繫在下巴底下，打成一個結，右手腕上挎著一個用籐條編製的籃子。

她尾隨我很久，我不知道她想幹什麼，自然回過頭看她一眼，她立刻上前說：「妹妹，你要雞蛋嗎？」我聽了一愣回答：「我沒有蛋票。」她緊接著輕聲地說：「雞蛋不要票，也不要錢，我只要雞蛋換糧票。」又說：「我家裡有兩個男孩，丈夫是做體力活的，糧票實在不夠用。我在家裡養了幾隻雞，下的蛋想換一點糧票，填飽他們的肚子。」

聽後，我停止了腳步，她馬上用手揭開籃子上的土布，讓我看看裡面的雞蛋，只見紅殼雞蛋每個都珠圓玉潤地躺在籃子裡，很有誘惑力。她說：「一斤糧票換三個蛋，這籃雞蛋有六十個，你給我二十斤糧票就可以了。」我不解地問她：「為什麼不留給自己的孩子吃呢？」她答：「蛋是吃不飽的，他們需要飯。」

我看她說得很真誠，自己是有些糧票放在皮夾子裡的，於是同意了她的要求，另外，我還多給她五斤糧票。她高興得很，把雞蛋和籃子一起遞給了我，向我千作揖、萬道謝。(上)