慈溪祖屋的前廳和中廳之間，有一段露天的大空間，我們稱為天井。

「為什麼叫天井？這裡沒有井，而且也不會有這麼大的井口吧。」六歲時的姊姊指著天井囗好奇地問。媽媽無空理她，卻遞給她扁擔和特製的小鐵桶，帶她出門挑水。見她們吃力地來回挑四次水，才灌滿三個大堂缸，我也不捨得亂浪費水。

天井囗居中，寬兩米多，長三米多，護欄由綻青色的膽頸形瓷瓶圍成（見圖），即使蓋密天井囗，依然透氣、透光。那青瓷瓶非但色彩怡然養目，在酷日下，也依然清涼透心。我們也只有遇特大風雨才跑上樓去蓋井囗。

那時，爺爺總惋惜地說：以前有塊大鏡子，是專用的天井蓋，前兩年不慎打碎了，它比前廳掛著的六平方米大的鏡子還大、還古老。前廳那塊鏡子是姊姊的至愛，她總是跳上貴妃床，對著鏡子，一邊跳舞一邊擺弄花裙子。我對它卻是又愛又怕，愛的是那滑溜的黑花紋，怕的是要我清潔雕花內的塵埃。

進入天井，左邊牆掛雨衣和帽子，下放扁擔、水桶；然後是偏廳和「黑房」，牆角擺放兩個中缸。右邊是長石台間開的L型廚房，這正是我的「用武之地」，我喜歡一邊聽「楊家將」一邊舞弄我的燒火棒。長石台比西式的多功能廚櫃還實用，不但擋風遮水，還可擺放蔬菜佳餚，所以至今還留著。中廳大門側擺放了幾個面盆架，這裡是我們洗刷之處。天井中間凹下部分，排放著三個儲水缸和排水口，所有勞作都是在這兒進行的。

還記得，南方的冬天特別濕冷。水寒入骨之時，媽媽讓我從牆角挪中缸到天井凹，先將隔夜的水倒出，再注入淨水，再用刀剖開沉澱粉、攪拌，最後又推回牆角，一連五、六天如此來回擺弄，直至水完全潔白。雖然冷得我咬牙切齒，但這是我力所能及的事，媽媽他們的事比這更繁重。

最開心是過年時，儘管天寒地凍，媽媽凌晨五點就叫醒我們，爸爸負責殺雞劏鵝，姊姊搓粉，我和弟弟削毛時，個個圍著天井忙得不亦樂乎之際，還可抬頭望望天上的星星，聽聽牛郎織女的故事，想像著王母娘娘的蟠桃宴肯定比不上我們自己做的吃得香。

天井的最好作用，是將嚴肅古板的爺爺隔開，他獨住前段的兩百多平方米，很少越過天井，只有懲罰我們不聽話時，他才將我們關進天井側邊的大「黑房」。那房間是因沒開門窗，而且裡面的家具很古老，抽櫃裡有扎又黑又粗的長髮鞭，故而有陰森感。

黑房裡有個銅盆，我們趁爺爺上了果園，就偷偷拿出天井，注入小半盆水，雙手濕水後壓住盆兩邊用力搓，很快，很多水珠子飛舞起來，還伴著清脆悅耳的鳴聲。

天井實至名歸是在姊姊讀二年級時。爸爸搬出阿爺生前珍藏著的大堂缸，戳穿，三個疊放進井，然後撒了很多粗鹽，再倒入很多沙子。是我們的齊心合力，打破黃泥崖只出黃水的紀錄，源源不斷的井水甘甜、清涼。

姊姊自豪地站在井囗，指著天井囗說：「這就是名副其實的坐井觀天。」那副儼然「子在川上曰」的學者風範，逗笑了挖井造灶的青年們，他們笑著說：「你以後不用怕『井丟落桶裡了』。」並拿姊姊的大書包來秤重。姊姊也理直氣壯地說：「我是擔水才被壓矮了。」

原來的灶台被拆除，還未建成，姊姊就迫不及待地貼上「谷室」（浴室）紙條。沖涼房就在井邊真令人快意無比，特別是弟弟，總愛和小夥伴直接整桶水暢快淋漓地由頭沖下。天井可謂翻天覆地大變化了，連中廳的六扇木門也改為四扇鐵門。唯一沒變的是，我們更愛站在天井裡望千變萬化的星空，尤其是七月節和八月十五，天井裡擺滿了水果和食品，全家人圍著一齊品嘗、聊天。

風雨四十多載後，今天的天井，天空依然蔚藍；井水依然清涼、透澈；我，當然不忘掘井的人和事。