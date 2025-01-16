六十多年前我上小學，學生們用的都是毛筆。用毛筆寫字，先要用墨坯在硯台裡研出稀稠適度的墨汁作顏料。人說的文房四寶「筆墨紙硯」，硯台即是其中之一。硯台，我家鄉人都說是「硯窩」，也算比較形象。

一九四九年後，家裡有了吃的，我才得以上學。回家我向爹媽要硯台，姊借塊硯台讓我用，那塊硯台是圓形，如碗般口大，挺厚實的。我說借硯窩能用幾天？媽說：「硯窩還是得買，上學經常用，哪能光憑借？」「是呀，」哥說：「救急不救貧，硯台還是得買。」

開課那天，媽交代我要愛惜硯台，不要摔壞了弄丟了。那時我沒有書包，用小籃子提著硯台、毛筆和書本走兩里路去上學。上寫字課時，老師逐一檢查同學們筆墨紙硯的準備情況。

老師說：「硯台是石頭的，它是你書法 的基石。研墨速度雖然慢，但能磨練人意志，也能磨練手腕均勻用力。」課後，我聽人說，徐老師「好磨墨」。原來，徐老師名「墨耕」，字「硯田」，高年級同學是在拿老師說笑話。

過了幾天，媽趕集賣秋桃，到舊貨市場給我買了一個二手硯台，賣家還送給媽大半錠子墨坯。媽買的硯台正方形，一角有斜孔能倒出墨汁，樣式很普通。那硯台最明顯的一個特點，是硯池底部明顯地被研磨得凹了下去，算得上是個石頭老骨董了。

有了硯台，我研墨寫字。在硯池裡加點水，手捏住墨坯在硯池裡轉圈研磨。待墨汁研到不稀不稠時，我拿毛筆潤墨練寫字，做作業，那時鋼筆學生大多買不起。有時候，我把研成的墨汁倒在小瓶子裡保存起來，方便下次使用。

「中國十大國粹，書法位居第一，」老師說：「字寫得好不是教出來的，而是你練出來的。」他常跟同學們這樣講。先生講古人「墨研三缸水」的故事，鼓勵同學們刻苦練習書法。老師說，字如人臉，好不好看太重要了，古代人考狀元，書法不好那肯定是要落榜的。

一天，有同學追逐打鬧，把我硯台從書桌上碰掉地上，打破了一角，好在研窩部分未破，哥把那爛硯台用萬年膠黏起來。為了我學習，媽給我三塊錢讓我自己買硯台。來到文具店，我花兩塊八買了一個長方形新硯台，硯台的一頭刻有放墨坯的槽子。

我喜歡書法，毛筆字寫得好一些，也就有了更多寫毛筆字的機會。那個年代，老師常讓我寫標語、抄壁報、寫獎狀，我還幫老師給同學們填寫過畢業證。春節放假，我給村上人寫春聯。考上大學，我把硯台帶到了學校，幾年來，系裡定期出壁報我都是寫手。後來系裡改出黑板報，我把白廣告色倒在硯台裡方便潤筆。

我大四那年，「文革」來了。很快，大字報寫得鋪天蓋地，我的硯台成了全班同學寫大字報的搶手用具。當時有了墨汁，不再用硯台研墨，我把墨汁倒在硯台裡潤筆更方便。畢業後，我被分配到部隊農場鍛鍊，把硯台送給女友保管。那時常到農村宣傳群眾，我把墨汁倒在碗裡潤筆，抄寫最高指示等。

後來出差，我有幸在廣州參觀了名硯展銷。由此我知，廣東端硯、安徽歙硯、甘肅 洮河硯、山西澄泥硯並稱中國四大名硯。硯台承載著中國的傳統文化，品相各異的硯台，如今成了收藏家熱中的收藏藝品。

加入了書法協會學習眾長，我的書法小有名氣。寫字送人，有人贈我筆、墨、紙、硯，慢慢地我有了五方硯台。有一個硯台質量好，雕刻高檔，捨不得用，是我案頭的藝術品。

移居來加拿大 時，我帶來了大、小兩個硯台。大硯台方形，石質厚，容積大，較沉重。小硯台呈不規則形，雕有二龍戲珠，外嵌精緻紅木框還帶有蓋子。我的硯台，都是我的心愛之物。

硯台的經歷我風塵僕僕，那是我對中華文化的一份傳承吧。