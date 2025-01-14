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逃票趣事(下)

謝飛鵬

其實，不只是我們小孩子逃票，有時大人也逃票。雖然車票只是一兩毛錢，但那時生活比較困難，能不花錢再好不過。

我記得有一次放學坐車回家，車上很擠，有個大個子青年坐在後面，售票員擠不過來，遠遠叫著請他買票，他說：「不急不急，下車的時候會買票的。」到了車站，大家紛紛下車，他也跟著下來。售票員一邊招呼乘客上車，一邊賣票，那個青年裝著要買票的樣子，一邊掏錢一邊往車門走，走到車門口，趁售票員不注意，一個縱步跳下車，呼啦跑了。

售票員十分惱火，顧不得其他旅客，下車去追。司機也氣得不得了，幫著去追。那個青年手裡揚著用來買票的錢，一邊跑，一邊得意洋洋地說：「老子有錢，就是不買票，看你咋的。」司機和售票員都是城裡的，哪裡跑得過鄉下人，沒跑幾步，便累得上氣不接下氣。

眼看著那個青年愈跑愈遠，售票員氣得臉色發白，張口就罵。可能她平時斯文慣了，想罵卻找不到合適的詞，張口幾次，才蹦出一句：「生你這樣的兒子，我……我……我寧願生個蛋！」邊上人看了哈哈哈大笑，有人調侃道：「姑娘，你會生蛋嗎？」

但有一種人很特殊，他們不是逃票，而是根本就不買票，司機和售票員都不敢把他怎樣，說白了，他們就是明目張膽坐霸王車。當然，這些都是社會上的流氓混混，留著長頭髮，穿著喇叭褲，上衣也花裡花稍的，一上車就知道不好惹，司機和售票員早已習以為常，不會問他的。當然，問了也是白問，弄不好找來一頓拳打腳踢。

出來工作以後，自己能夠掙到錢了，便再也沒逃過票，既然有錢買票，也就沒有必要逃票了。買了車票，坐車時心裡踏踏實實的，有時售票員查票，原來避之不及，現在巴不得查到我。到了面前，她還沒有開口，我便掏出車票對她一揚：「買票了。」有了尊嚴，心裡自然感到十分滿足。

這些年來，我漸漸發現，逃票的愈來愈少，有時候不僅不逃票，上車之後主動找售票員買票，逃票的行為幾乎絕跡，人們已經形成共識，坐車不買票，那是非常丟人的。至於坐霸王車的現象，早就沒有了。如今社會發展愈來愈快，人們的生活水平得到了極大提高，誰還在乎坐車那點小錢，要是誰還有膽量坐霸王車，不要說司機售票員，就連整個車裡的人都會用異樣的目光看他，讓他無地自容。

我經常想，現在為什麼沒有人逃票，是人變了，還是社會在變？我覺得二者都是。正如古人所言：「衣食足而知榮辱，倉廩實而知禮義。」生活水平不斷提高，讓大多人變得愈來愈自律，而隨著社會不斷進步，崇尚文明也就漸漸蔚然成風了。(下)

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