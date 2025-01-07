你要是以為老呂從此不再折騰了，那就錯了。

不久後，生產隊組織我們幾個青年人，去秦嶺山裡的楊家灣火車站蓋房子，老呂是民工隊負責人。楊家灣車站很偏僻，兩側都是高高的山峰，離生產隊很遠，既無報紙也聽不到廣播，更得不到生產隊的指示。我們每天就是幹活兒吃飯睡覺，外面啥消息也不知道。

有天另一個知青同學從家裡趕回工地，帶來一個消息，說城裡形勢緊張得很，出了個什麼「一號命令」，但只是聽說，具體內容不知道。對我們這些身處窮鄉僻壤、在底層謀生的農民工來說，這消息也就聽聽而已，沒人當回事兒。

但老呂可不同，聽了這個消息後，那天晚上他披著黑棉襖，蹲在煤油燈下，面色凝重，吧咂著菸袋，思考了許久許久。我奇怪地問：「老呂，你操心啥呢？」老呂盯著煤油燈搖曳的火苗，認真地說：「先前定好的，我要帶第一批人上去呢。」「上去？你要上哪兒去？」老呂瞪了我一眼，嚴肅地說：「上前線！」

我吃了一驚。原來這貨一直心存壯志，時刻準備上前線，和美帝、蘇聯幹一仗，還第一批呢！我不由想起「原子彈來了」的事，心想你以為現在打的還是地道戰、地雷戰嗎？但我只能心裡想想，嘴上可不敢說。我看他心緒不寧得很，猜他是操心「第一批帶隊」的功勞呢，就強忍住笑勸他：「你就別糾結了，你當過兵該知道一切行動聽指揮，咱們離生產隊這麼遠，沒有上級指示，你總不能扔下工地不管，自己上前線吧。再說了，你知道前線在哪裡呢？」

不知道是不是聽進去了我的話，躊躇了好一陣子，他才心事重重地睡下。這事兒就這麼過去了，以後再沒人提起。但那天晚上，在昏暗的煤油燈下，老呂滿臉的凝重色，身上黑色的老棉襖，腰裡紮著布帶子，吧咂著菸袋鍋，盤算著要帶第一批人上前線的畫面，多少年來一直印在我腦海中。

再後來，也就過了一、兩年吧，戰爭氣氛依然很濃，「備戰備荒」仍是主要工作。還是個秋天，還是在秦嶺深山裡，我偶然路過一戶農家討水喝，周圍孤零零的就這一戶人家。一個老年婦女端給我一碗水，然後坐在門口，手上搓著玉米棒子和我聊天，不知怎麼就說起可能要打仗了。那老太太停下手中的活兒，毫無懼色地對我說：「狗日的蘇聯人來了，咱老漢娃娃一起上，看他蘇修能咋地？」

我抬頭瞭望滿山遍野的秦嶺秋色，遙想那遠隔萬里的中蘇邊境 ，真不知蘇聯軍隊若真打到這兒來，老漢娃娃們操持著院子裡的原始農具，將會是怎樣的場景。但我什麼都沒說，謝過老人走了。那次的畫面也留在了我的腦海中。

許多年過去，現在我們知道了，當年那場戰爭真的差點打起來，但最終與我們擦肩而過。沒有爆發戰爭的原因，我們現在也知道了，既不是因為有老呂這樣英勇的民兵隊長，也不是因為毫無懼色的老漢娃娃們。

(下)