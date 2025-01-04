上世紀五○年代末，容國團奪得世乒賽男單冠軍，為中國奪得世界體育比賽中第一個世界冠軍，轟動全國。之後幾年，中國乒乓球運動員連續奪得多個世界冠軍，舉國歡慶，乒乓球熱風靡城鄉各地，連我們山村裡，到處可見打乒乓球的場面。

我進的山村小學裡，沒有專門的體育教室或活動室，就在教室門口的小操場邊上，砌了兩個水泥台子，讓師生們打乒乓球。學生多，兩個台子少了，一些學生就在早上或中午提前到校搶占台子，打上一陣乒乓球，預備鈴響了，才跑進教室。

課外活動人太多，學校就做出安排，中高年級各班輪流使用球台。星期天、節假日沒人管，這兩個球台前，學生陸陸續續地來到，真是川流不息，以至於要嘛爭吵不休，甚至會動手，要嘛十幾個幾十個人排起長隊，半天也輪不到幾次。

大家都喜歡上了乒乓球，就得解決去打的地方。不少人就在家裡想辦法，或用凳子擱上寬寬的門板，或拼起兩張桌子，中間自然沒有球網，就是兩塊磚頭，搭著一根竹竿，簡陋是簡陋，好打就行。距離太短，就拿著拍子，一人慢慢挑球過去，另一人慢慢擋球過來，權且過過打球的癮。

有時，某人不挑球了，突然攻過去，球打到角上或沿上，對方措手不及，無法接球，引發的是一陣責罵和笑聲；另一個人當然要報復，再輕輕地擋幾次後，突然猛扣，球不知反彈何處，又是一陣歡快的嬉鬧聲。

我們吳家上幾代，是外出做生意的，一百多年前建起幾幢連在一起的大房子，有屋內巷弄相通的。那時候，住了十二、三戶人家，十歲以上、不到二十歲的男女青少年有十五、六個。記不清是哪年哪月哪幾個哥哥帶的頭，在最寬大的「立本堂」裡，拼起桌子打乒乓球了。「立本堂」的上堂，擺了兩張八仙桌，中間加一張架子桌，它低些，桌腳下墊了小磚頭，桌面四邊短兩寸就不管了。這樣的乒乓球土台子，算是蠻大的了。

我們幾個十二、三歲的，老是站在邊上等，央求打「淘汰」，排著隊就能挨著上，但人畢竟矮小，大的要欺負小的，把球剛挑過網，也是磚塊上的竹竿，就難以接著，就算這一球跑過來接過去了，下一球人家挑到那邊，這邊那邊地疲於奔跑，當然接不了幾球，很快就輸了下台。中午，或者雨天，屋外的大人也來湊熱鬧，我們小的老老實實靠邊站，只有看的份了。

其時，學校裡的乒乓球拍，大多是光板的，有兩副貼了一面薄薄膠皮的，往往是體育課上或年級比賽時才拿出來用。大家老是打光板，如果突然打膠皮板的，還不順手呢，人家略微把板子旋一下，削一下，對方接的那球就不知轉到哪裡去了。

學生自有的乒乓球拍，實際上是塊短小的木板，鋸出了一個把手而已，很是粗糙。幾個好夥伴都有這樣的球拍，塞在書包裡，哪裡有好打的地方，拿出來就用，我很羡慕。一個星期天，我便在家裡找著了一塊松樹板，可我用不來鋸子，力氣也不夠，拉不動，拚命拉一下，鋸子蹦開，把手都割了一個小口，雖不深，血卻滲了出來。母親見了，當然心痛，忙找來紅藥水，給我的傷口塗上，並不讓我再動鋸子柴刀一類。

但球拍沒做好，我有些傷心，悶悶不樂地對著那塊木板發呆。母親當即接過木板，拿起鋸子，也是不在行地鋸著，可她畢竟是大人，能掌握力道和竅門，一會兒就鋸成型了；只見她又用柴刀，在這塊板的邊沿不停地削著，使邊沿光滑一點。拿著母親遞過來的木板球拍，我高興地撫摸著，臉上馬上露出了笑容。

自己有了這土球拍，再買個乒乓球，打球的機會猛然增多，見校中或家裡台子空著，邀個夥伴就能打上一陣；哪怕台子找不到，便對著自家堂前的板壁，一個人挑著打吧，盡情盡興得很。哦，愛打乒乓球的我們，每人都得準備一個乒乓球放在袋裡，要是某某人長時間不買一個球，或者沒有一塊球拍，就會給大家看不起，甚至被取笑的。

山村裡那時興起乒乓球熱，自己做球拍也是盛況空前絕後。