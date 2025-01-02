我經歷的面試三部曲(上)

人的一生需要拚搏向上，而求職離不開面試，面試是一道關，過了這道關，就可以實現你職的目標，也是在職場展現才華的起點。看著三十年前我在日本 松下電器工作照片，記憶把我帶回經歷過的一場特殊面試。

一九九四年一月，日本NHK廣播協會的採訪組到我工作的一家日本公司採訪我；同年二月八日，NHK廣播協會在早上七時新聞時段，向全日本電視播放了題為「日本企業是如何成功在中國上海投資 的--記一位來自中國的李桑」的五分鐘專題報導。

電視報導播出後，產生熱烈迴響，引起許多日本企業投資中國的興趣和討論，也加速了一些日本企業尋找中國人才的探索之路。讓我未想到的是，NHK的報導後，引出有趣的面試三部曲，讓我體驗到了不一樣的面試。

一九九四年二月八日上午八時，當我走進公司的辦公室，電話鈴響了：「喂？是李桑嗎？」對方問。「是，我是李。早上好。」我答。對方說：「早上好，我是松下電器亞洲及中國營業部的長嵨。給你打電話，是因為一小時前，我看了NHK播放的對貴公司和你的採訪報導。我對報導內容很感興趣，我想請你來大阪，與你會面交流。」

松下電器（Panasonic）是日本的一個跨國性公司，不僅是世界製造業百強企業之一，而且也是全球家電企業的巨擘， 我怎能錯過與這樣企業接觸的機會呢？於是接受了邀請。

周末中午，我如約赴大阪王子飯店（Osaka Prince Hotel）與長嵨先生會面，交換名片後，才知道長嵨先生任職松下電器亞洲及中國營銷部長。

來到飯店餐廳就坐，長嵨部長很直率，他說他曾在美國松下工作四年，回到日本被調任新職，對中國了解得不多，開展向中國營銷日本產品有盲區；除了語言的障礙，如何同中國客戶打交道也困擾著他。松下電器已開展對中國市場投入，開始與中國企業合作，他殷切期望在他的營銷團隊裡，有一位會雙語和了解中日兩國情況，及有國際商貿經驗的人才，疏通和建立與中國客戶的人脈關係，拓展市場。他試探性地提出了若干問題，我給予了回答和建議，長嵨部長有時會點頭，面部表情和語氣裡露出驚喜。

我們一邊用餐，一邊交談，長談有一個多小時。最後，長嵨部長問我：「如果我們聘用你，你會來松下電器嗎？」在來與長嵨部長會面的路上，我已考慮和設想了可能會出現和涉及到的問題，對他的提問，我回答：「可以。」長嵨部長說：「好，你回去寄來簡歷，我會轉交公司人事部，十天會有結果。」(上)