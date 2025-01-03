我經歷的面試三部曲(下)

那時，已有電腦打印簡歷，我還是用鋼筆工整地寫了簡歷，附上照片，寄給長嵨部長。七天後，我接到松下電器人事部的電話，約我來面試，我也做好了應試準備。

面試當天上午，松下電器人事部長、海外人才科長、海外營業部的一位科長三人共同對我進行面試。面試場面挺有意思，不是常見的面試官威嚴正坐一排，保持一段距離面對應試者，而是四人圍坐四方桌，彼此相鄰。這樣圍桌而坐的面試方式輕鬆，不拘謹，給人親切友善的感覺。因坐的距離近，人的表情、語言、微小肢體動作、衣領袖口是否潔淨？可以觀察得更細緻，更清楚。

面試過程是交談方式，三位面試官輪流提問題，我回答，提問涉及廣泛，也有深度。大約半個小時後，人事部長說，上午面試結束，下午再談。

中午，海外營業部的科長請我到公司食堂用餐；午餐後，他帶我參觀了海外營業部和產品展室。在這個過程，科長以閒聊的方式問及有關營銷技巧和策略等話題，他還透露下午的面試會有結果。

透過上午的特殊面試形式和中午的活動，我感覺松下電器面試既周密謹慎，又積極熱情。他們打破了面試後，等待數日再通知結果的流程，而是在面試的當天告知結果，這讓我即期待又忐忑。

下午，我們又回到了人事部，營業部科長沒有出席，最初邀我的長嵨部長來了。大家圍方桌而坐，人事部長和長嵨部長又提問了有關我的身體健康和家屬情況，又問我有何要求？我也做了回答。

最後，人事部長說：「經過長嵨部長的推薦，人事部的面試，公司決定聘用你。」 說完，海外人才科長給我一份「松下電器聘用外國人員協議書」，我看了一遍，在聘用協議書上簽了字。 長嵨部長和眾人站起來與我握手，長嵨部長說：「歡迎你加入我們的團隊！」

不久後，我結束了上一家日本 公司的工作合同。之後，我來到日本松下電器，在長嵨部長的亞洲及中國營銷部任職，負責協助公司的銷售團隊，向中國國務院 批准建立的大型國企「中國華錄集團」及分布在國內九家相關國有企業，銷售松下錄像機的核心部件和配套電子產品，同時開始推進松下的電子元件，向中國各大型彩色電視機企業和在中國的外資企業的銷售與技術合作，我們的銷售團隊也與中國客戶建立了良好和穩定的合作關係。

回想我入職松下電器，首先機緣NHK放送協會的電視專題報導。之後的三次面試如同三部曲：一是長嵨部長第一時間在電視裡看到了我，約我在大阪王子飯店會面長談；二是在人事部面試圍方桌而坐，別具一格的面試方式；三是營業部科長以閒聊方式的測試。三次面試的形式不同，面試時間累計長達五個小時，讓我覺得豐富有趣，有挑戰性，記憶深刻。

這次面試的成功，讓我敲開了進入世界百強公司的大門。有句話說得好：「機會是留給有準備的人。」我經歷了中國改革開放的時期和在東瀛工作的歲月，正是我的韶華年代，那面試三部曲，讓我難忘。(下)