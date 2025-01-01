無聊沒用的事兒(上)

上世紀六○年代初期在台北，我還是一個小學六年級的學生，因為學習快成績也突出，就常常成了我們級任老師的專用公差。我很高興能被老師選中為他跑腿，儘管偶爾也會被幾個得不到這種機會的同學酸個幾句。

有一天上算數課時，有個考試，當別人還在忙著的時候，我已早早做完，也再驗算了一遍。正在無所事事時，老師走了過來，很快地看了一下我的作答，點了點頭，然後要我過去前面，輕聲地指示，要我去學校另一頭的文具室領白報紙。

那年代還沒有複印機，每當老師要給我們準備一些習題作業或是考卷時，必須先用枝有著金屬頭的筆，在置於一個鋼板上的蠟紙上刻寫完，準備好白報紙，然後才能開始著色複印。

出了教室，我連走帶跑地找到了文具室，把老師的條子送上給負責的年輕大姐姐，口中照老師的吩咐報告說，我們班上有七十二個學生，老師說要領八十張白報紙。在那資源缺乏的時代，白報紙張數也控制得很緊。

我站在那兒，只見那大姐姐熟練地抽出了一疊白報紙，兩手迅速將紙略略展開扇形狀，露出每一張紙右上角窄窄的邊緣，左手握住整疊紙的左下角，然後開始一邊輕聲數算，一五一十，十五二十，一邊用她那塗了鮮紅指甲油的右手大姆指尖每五張卡一下。她的手法飛快，好像才一眨眼的工夫，她已經數完七五八十了。她數算白報紙的那一手功夫，當時可是讓我看呆了。

離開了文具室後，大姐姐的神速手法再三回到我的腦海中，之後好一陣子每有機會，我也會去模仿她的手法。平常接觸到白報紙的機會不多，但是筆記本倒是隨處都有，周遭隨便看到一本筆記本，就想數一下到底有多少張，到後來竟然有點樂此不疲。雖然我沒有大姐姐那尖尖的指甲，再加上手小，容易卡錯張，但慢慢地也進步了很多，這讓我私下竊喜，更加來勁了。

後來終於有一天，當我又纏著我哥要替他數數他的一本新筆記本，他煩了，丟下幾句，罵我有完沒完啊，馬上要考初中了，還浪費時間幹這無聊沒用的事兒。說也奇怪，他那一罵有如當頭棒喝，一下子把我打醒了，反正從那時起，我就不再幹我老哥口中那「無聊沒用的事兒」了。

再以後時光流轉，初中、高中、大學十年過去，學工程的我畢業入伍受訓後，以預備軍官少尉分發至中台灣一個軍械廠服役。報到之後做了兩個月的技術性工作，有一天，我這個小少尉忽然被招到上校廠長的辦公室，三言兩語被告知要我立刻去見中校的行政室主任，準備接財務官的職務。

我滿頭霧水徨徨恐恐遵命去了，這才得知，當時我們廠的上尉財務官被上級單位緊急調離，並命我們廠方自擇替代人選。儘管我一再報告自己是學工程的，不懂財務，但主任說好幾位主官推薦我，認為我品行操守良好，學工程的，有數學頭腦，不會有任何問題，必然可以勝任，隨後又加了一句，若實在遇到困難，直接找他反應。至此我無言以對，只得從命接受徵召，對主任行了個軍禮就下去了。

接下來就是與馬上要離開的財務官作交接，收下他的帳本和財務室裡邊角落半個冰箱大小的保險 櫃。他教我如何用雙重保險的鑰匙和密碼打開它，然後一邊取出裡面的現金清點交接，一邊提醒我，任何情況下絕對不可私自挪用保險櫃裡的現金，因為上級單位可能在任何時間過來抽查，後果十分嚴重。

最後他又簡單地告訴我每個月給全廠發薪餉的流程，那是每個月財務官的重頭戲。大概是怕我擔心，他輕描淡寫地說，所有作業均可參照他前個月的文檔，到了發餉當天，行政室的聶士官長會來幫忙，不會有問題。就這樣簡簡單單地交接完畢，送走了急於離去的上尉，我這個青蔥小少尉在那一刻，就成了全廠上下近四百人的「大掌櫃」。(上)