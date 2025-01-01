如今城裡人家過冬，床上墊得厚厚的，有的睡「席夢思」，只需加上一條棉絮胎就可以了，有的睡棕棚或木條床，底下墊棉絮胎或羽絨、羊毛褥子，有的還在表層鋪上電熱毯。總之，被窩裡暖洋洋的，一夜睡到天亮真舒服。

上世紀六、七○年代，我在江南水鄉過日子，冬天愛睡稻草鋪。儘管離開農村已經半個多世紀了，然而每到寒冬季節，猶回味昔日睡稻草鋪的滋味，既膨鬆柔軟又暖和，不亞於如今的「席夢思」，或羊毛毯、駝絨褥子之類的床墊。

那些年，每到初冬來臨之際，農家總是在庭院裡擱一張橫置的長梯，搬出幾綑稻草，在梯上攤開，抖掉混雜其中的草屑、塵土之類，在陽光下曝曬一兩天。然後將整理乾淨的稻草鋪在床上（厚薄可隨意），鋪上一層線毯或粗布床單，將四周的稻草包攏來，塞進其底層，壓牢，以防止邊緣的稻草裸露在外，滑脫掉下來，接著在表層鋪上一條棉絮胎和床單即可。

我家住在鎮上，在那個相對貧困的年代，大多數人家跟農家學樣，每當初冬將要來臨之際，總要覓幾捆稻草，用來墊床鋪，直到來年清明，天氣轉暖之後，才將床上稻草捲去，暖和一冬也。那溫暖而舒適的稻草鋪，還被農家譽為「黃金鋪」呢。

那年頭，我在公社醫院當醫師，後來被下放到「樓梯最下層」的大隊（相當於如今村一級）接受「貧下中農再教育」，辦農村合作醫療，為貧下中農診治疾病，還要帶教與精心培養「赤腳醫師」，每天上午坐診，下午巡迴醫療，送醫送藥上門，達十年之久。差不多長年夜宿簡陋的衛生室後半間，冬日床鋪也是以稻草「打底」。

天寒地凍的日子，深更半夜，常常有病家來敲門，說是家裡人突然起病，要求醫師出診。生命之托重於泰山，我二話沒說，背起出診箱緊隨其後，往往「急行軍」數里，匆匆趕到病家。那年頭，這個四縣交界處的窮鄉僻壤，無公路通到鎮上和縣城，江南水鄉阡陌縱橫，運送病員十分困難，我只好就地診治；遇病情較重者，怎能看了就走，需要作短期觀察，有的還得「吊大瓶」打點滴，我只好「既來之，則安之」。

主人通常搬來幾捆稻草，給我打地鋪，墊得厚厚的，再抱來兩條棉被，一墊一蓋，就勉以棲身了。不過只能小寐，還得不時從地鋪上爬起來，觀察其病情變化，或者繼續做些治療工作，熬到天亮之後再說。

冬夜出診，在農家睡稻草地鋪暫棲身，每年總會遇上好幾次，苦在其中，「藥到病除」、「妙手回春」之後，樂在其中。經過一夜折騰，好不容易熬到清晨。

農家通常煮一鍋米粥，甏裡挖出鹹菜、蘿蔔乾，炒些粉鹽豆，再煎兩顆荷包蛋，招待我吃一頓早餐，填飽肚子後離去，感恩的病家還要送我一程。

當年睡稻草地鋪，一幕幕情景如在昨日，耐人回味耳。隨著農村經濟搞活，農家農副業收入逐年增加，溫飽有餘，羽絨被、羊毛褥子什麼的進入尋常百姓家，生活水準不可同日而語。然而「布衣暖，菜根甜」，農村不少上了年紀的人，寒冬季節還是樂意睡稻草鋪。我呢，仍念念不忘昔日溫暖而舒適的稻草鋪，往往向前來就診孩子的老爺爺問道：如今冬天還睡稻草床鋪嗎？醫患雙方相視而笑，盡在不言中。