遠走天涯去面試(下)

作者在三亞中亞大酒店工作照。

面試次日上午，董事會張秘書通知我已被錄取。在陪同我去公司辦入職手續的路上，張秘書神秘兮兮地告訴我：「在你面試之前，公司已經初定了一個在北京酒店任職的總經理。他不但熟悉酒店管理，而且還有過硬的關係。」「那為什麼又錄用我了？」我打破砂鍋問到底。「是你運氣好，碰上了趙董事長、這個海歸回國創業的伯樂。」

他接著說：「董事長講了四個理由，第一，兩人都是總經理，你更善於總結經驗；第二，兩人都很有經驗，你更加注重於細微處見精神；第三，酒店就是一個小社會，管理酒店就像管理一座城市，不具備你說的四種基本素質是很難做好的，總經理還必須要有點手腕。第四，你們都是科班出身，但你去美國培訓過，既熟悉國內情況，又有國際視野，更何況你還有行業管理經驗。」說到動情處，張秘書連聲稱讚，「董事長就是董事長……。」

俗話說「士為知己者死」，為了實現創建中國酒店集團的夢想，和報答董事長的知遇之恩，從一九九四年十月起，我擔任籌建總經理，率領籌建處全體員工，風餐露宿，日夜加班，僅僅用短短一年零兩個月的時間，就建成有兩百八十八間客房的中亞大酒店。

一九九六年元旦，國家旅遊局局長何光瑋親自參加中亞大酒店開業典禮，著名相聲演員姜昆和女高音歌唱家董文華等表演藝術家，在慶祝晚會上表演了一台精采的節目。趙董事長緊緊握著我的手，吐露心聲：「人的一生，能建造一座酒店，真不容易。謝謝你，謝謝籌建處的全體員工。」此時此刻，我更激動不已，只是「執手相看淚眼，竟無語凝噎」。

「上帝為你關閉了一扇門，就一定會為你打開一扇窗」，三十年前的求職面試，徹底改變了我的一生。大海是三亞的靈魂，也是我的詩意遠方。

我從三亞重新出發，在商海中搏擊，從籌建一個單體酒店，到創建有四百多家成員酒店的「中國飯店互動聯盟」。我與海南結下今生不了情，永遠割捨不斷。我與妻子就是在共同籌建中亞大酒店時結緣，定下了秦晉之好，攜手至今。

歲月如梭，世事滄桑，雖然我們現已定居海外，但是我們仍然情繫海南，並視海南是我們的第二故鄉。在欣聞第三屆世界華人 作家筆會暨首屆海南國際影視文學論壇大會，於今年三月底在海南召開的好消息後，我和妻子馬上報名參加。在飛機轟鳴直插藍天的同時，我的心在呼喊：「幾回回夢裡回故鄉，今天終於回海南！」

我要出租車 司機沿著海邊駛向三亞市，只見道路乾淨寬敞，三角梅花枝招展，嬌艷欲滴，椰果隨風輕輕擺動，散發出淡淡的椰香。我們享受著海風吹拂，在椰林中穿行。在與司機交談中，得知中亞大酒店仍是市內較好的酒店，讓我欣慰。

一路上，觸景生情，三十年前的往事像電影一樣出現。想當年，三亞還是一片荒灘和漁村，如今已發生了滄桑巨變。從過去不足十家酒店，發展到現有三千多家各類酒店，其中還有四十五家五星級酒店。三亞的高端酒店，數量之多，質量之高，堪稱世界之最。

如今回首往事，感慨良多。我一路走來，和許多同代人一樣，年輕過，迷茫過，怯懦過，成功過，也荒唐過，至今回顧來路，面對往事，有感恩，有愧疚，有尷尬，有怨懟。儘管可以用新潮的話說：「神馬都是浮雲」，但始終有些「浮雲」，久久難以散去。因為那些濃重的「浮雲」，不僅僅屬於個人，也屬於民族和國家，它們不該被遺忘，不該被湮滅，否則就會再次陷入前路迷茫與困頓。

行文至此，我想和今天的年輕人說句心裡話：「只要心中有愛，就向你的目標堅定不移地飛奔。『莫愁前路無知己，天下誰人不識君」(下)