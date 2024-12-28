五、六歲的時候，我最羨慕大哥徒手爬樹，他站在超過屋頂的樹杈上，一邊樂不可支地晃動樹枝，一邊大把地採摘楝樹果，然後雨點般從上面拋下，小夥伴們一個個驚叫著抱頭鼠竄。我心中期盼快快長大，跟大哥一樣在樹上威風八面。

不知什麼時候，我也能爬上窗前那棵桃樹了。春天裡，粉嘟嘟的桃花滿樹生輝，一夜風雨過後，落英如雪。留著花蕊的枝梗，慢慢長出豆大的青桃，毛茸茸地在太陽底下發光。桃子長到指頭大小時，我再不想嚥口水了，趁大人不在，搬個小凳墊腳，爬到樹杈上，雖然抖手晃腿，枝搖樹動，還是摘到幾個。可是，只一口，又苦又澀，喉嚨像塞了毛刷，癢得不停地吐酸水。等到秋天桃子黃澄澄的時候，只剩下幾個躲在樹梢，眼巴巴地望桃興嘆。

桑椹紅時，孩子們爭先恐後朝樹上爬，爬不上去的，找來木棍和竹竿敲打，或者幾個人一起摟著胳膊粗的樹幹使勁搖，驚得樹上的孩子抱住樹枝大喊救命。一會兒，地上落滿桑椹，大家你爭我搶，最後扭打起來。皮嫩水足的桑椹頓如畫家不小心潑在地上的油彩，個個衣服紅一片紫一片，回家誰也少不了吃父母的巴掌，第二天依然樂此不彼。

掏鳥窩是繼摘桑椹以後的重要娛樂活動，一般是摞凳子和搭人梯。有次很巧，屋簷裡的麻雀窩在刺槐樹下，我先用鐵鏟把樹上刺兒搞掉，然後解下褲腰帶當腳扣，雙手抓住樹枝，兩腿像蛇樣纏住，一點點往上挪動身體。到達足夠的高度，左手緊抱樹幹，騰出的右手慢慢伸進麻雀窩。這時，外面的麻雀發現情況，盤旋在頭頂慘叫，我全然不顧，將帶著暖氣的麻雀蛋息數掏出。

在大人眼裡，掏麻雀蛋是小兒科，掏喜鵲窩才是真本事。喜鵲窩築在高大的樹頂，一般人上得了樹幹，卻征服不了樹枝，細長的樹枝根本承受不了百十斤漢子的身體。這個時候，孩子輕盈的身體就具備了優勢，那幾年，我們幾個光腚玩伴把全村半數以上的喜鵲窩給掏了。道高一尺，魔高一丈，喜鵲們後來把窩搭到更高更細的枝梢上，有的甚至築到電線桿上，我們只能望窩興嘆。

一次，我們幾個玩伴在學校操場邊進行爬樹比賽。十幾個孩子一絲不掛，屁股前後抹了黑乎乎的河泥，齊刷刷站在樹下，在「開始」聲中，一起朝碗口粗的樹上爬。一口氣，我就第一個爬到樹頂，站在樹杈上手舞足蹈：「我上來啦！」以至樂極生悲，打掉了馬蜂窩也全然不知。

沒等得意完，成群馬蜂盯了上來，疼得我奮不顧身跳了下去，抱頭逃竄，雙手在臉上直撲打。其他孩子也嚇暈了，連忙找來芝麻秸、小樹枝劈頭蓋臉撲打馬蜂。回到家，臉上已鼓起幾個包，嘴腫鼻歪，眼睛腫得像個銅鈴，奶奶用馬芷莧擦敷傷口，半個月才消失。

最後一次爬樹，是二十歲那年在海南島育種期間，為了品嘗椰子的味道，我們三個育種好友結伴去村外偷。遠遠看去，椰子樹細細瘦瘦，走近一看，發現比三層樓房還高，樹幹比腰還粗，表皮粗糙。我用繩子打了個活扣套住雙腳，以此來增加身體貼緊樹幹並獲得向上的動力，雙手合抱，用吃奶的力氣朝上爬。

當摘了一串椰子，順著樹幹返回，距地面還有丈把高時，望風的王哥輕聲說：「有動靜。」我嚇得雙手一鬆，一屁股滑坐到地上，胸口、雙腿被如銼的樹皮畫得全是血印，一個多月不敢穿短衣褲。那次刻骨銘心的經歷後，從此與爬樹絕緣。

時下，當我看到了趨之若鶩的拓展訓練攀爬項目時，不覺一笑，心想：「三層樓高的椰子樹，你們爬得上去嗎？」