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工作中攻讀學位(上)

思遠

大多數人的學位是從讀大學開始，一步一步取得學士、碩士和博士的。不過也有人，一邊工作，一邊讀書，取得學士、碩士和博士的。在我們家族兩代中八人都有學位，具有學士學位的三個，碩士兩個，博士三個，其中三人是邊工作邊讀書而取得學位的。

一邊工作一邊攻讀學位，要比在學校專門學習取得學位艱辛得多，因為上課、做作業、考試、寫畢業論文等全都在業餘時間進行，如果是女士又有年幼的孩子，業餘時間攻讀學位更加不易。

我的兩個女兒都是邊工作邊攻讀學位。大女兒在霍普金斯大學攻讀電腦碩士學位，二女兒在D·C華盛頓大學攻讀博士學位，和在校生不一樣，要讀七、八年才能畢業。在這麼多年裡，兩個女兒及她們的父母、公婆和年幼的孩子，都陪著一起奮鬥，一起熬夜，一起吃苦。

我大女兒原在美國波士頓東北大學生物專業畢業，在美國衛生研究院（NIH）做化驗，一個題目完成後，她所在的小組解散了，要各自另謀職業。在社區大學，她學了幾星期電腦入門知識。

一天在報紙上看到一個電腦公司招程序員，她知道自己電腦基礎很差，只是想去試一試，摸一下底，看都問些啥，為以後做準備。連她自己都不明白，這一試，竟被錄用了。據她回憶，她英語較好，和考官閒聊了一會，基本沒涉及電腦方面的問題，可能考官沒想到她的電腦水平會那麼差。

被錄用應該高興，可是她高興不起來，反而害怕、嚇住了，因為連最簡單的電腦程式也不會。她說：「只有厚著臉皮和拿出全部膽量，向所有人求教。期間遭很多人恥笑，到男士家裡求教次數多了，還遭其妻的冷眼和懷疑。 」   

壓力太大了，她感到光靠求人幫助過日子不行，必須去學校系統學習電腦知識。她報考了霍普金斯大學業餘電腦碩士學位學習，有二十門功課，是業餘上課，時間有限，每學期只能學一門功課，要花七年才能學完全部課程，達到碩士畢業標準。

因為她剛涉足電腦領域，不會的地方很多。她一名同事叫恩·斯戛，是公司的老人，對電腦很熟悉，她在他的指導下學習與工作。可是斯戛下午要早下班，早晨來得很早，我女兒也必須去得很早，在他指導下寫程式，多年如此。

她只能在周一到周五晚上去上課，周末複習、做作業。在這漫長歲月裡，她和全家人多年連滾帶爬，個個累得精疲力盡。累得最厲害的是她和她的母親，女兒周一到周五下班，吃口飯急忙去上課，從下午六點到晚上十一點，周末兩天都在書店裡複習、做作業。她日夜奮鬥，她的母親起早貪黑給做飯、看孩子，她學到啥時候，她七十多歲的母親和年幼的女兒就也陪著熬到啥時候。

在七年歲月裡，她幾乎沒看到過太陽升和落，沒過過一天安穩日子，沒看過一次電影，不知道周末啥樣子，未品食之味。家人都圍著她轉，同樣緊張忙碌，晚上十一點以前，都沒合過眼，她的母親曾累倒過三次打九一一送醫院。

其間我女兒還得了一種怪病，全身疼痛，不能站和坐，只能跪著，經多個醫生診斷也沒確定是什麼病，買了一個能跪的設備隨身帶著，跪著上班和上課。後來經中醫診斷，可能是由於坐月子期間受涼、受濕和累所致，開了好多副中草藥。這下可苦了她的母親，本已負重，現在又增加天天給女兒熬中藥湯，長達兩年才治好了這種怪病。

在病痛之中，女兒沒耽擱一天工作和學習，順利拿到了碩士文憑，而且學校還給她頒發了「學習優秀 」獎狀。

這幾年的艱苦學習，使她的電腦知識有長足進步，而且工作中特別刻苦，只要任務沒完成就不離開辦公室，在領導安排的寫程式中，一直正確無誤，很快晉升為組長。原來大家的指導老師恩·斯戛，退休時對大家說：「以後你們電腦有問題時就問Jimy Zhang（我女兒名字）」。

之後沒多久，公司讓她在公司裡成立分公司，專做電腦監理工作，所需要的人由她來定，由她來管理。NIH下達的電腦題目完成後，向其系統發出可以使用時，要經Jimy Zhang審核簽字才能發出。天道酬勤，她成為公司不可或缺的電腦人才。

女兒在回憶她的電腦小有成就時說：「媽媽為我累倒好幾次，我的電腦有今天的水平，一半應該歸媽媽。 」 (上)

退休 東北大學 九一一

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