我生命中的四位女子(下)

第一年暑假去紐約打工，被剛結識還在大學部的一位小室友拖去看他心儀的「女友」，一位剛從西班牙皇家音樂學院畢業，比他大好幾歲的姑娘。我僅和她打了個招呼，沒啥印象。

那年寒假我畢業了，找到一份靠近紐約的工作。聖誕節去參加朋友婚宴，坐定不久，那位暑假在紐約市邂逅的女孩在我身旁坐了下來，發現她比我想像的年輕漂亮。

一年多後我倆在紐約結婚了，那時正值青春，計畫著未來，準備回校更上一層。那是我們人生最燦爛美妙的一段時光，我用雙手托住藍天，豪氣雲天，將地球踩在腳底下，仰天長鳴，前途一片美好。

在我將拿到學位的那年，兒子誕生了，女兒在後來工作的次年報到，我們也搬到第一個屬於自己的房子，雖小但感到溫馨適人。一家四口，其樂融融，含辛茹苦地養育孩子們茁壯成長。

歲月無情，時光流逝。兒女在十八歲後陸續地去異地求學、就業、結婚、成家，空巢的我們，空嘆「十八年的子女，一世的夫妻」，唏噓安慰著自己。

學音樂在美國不易求生，妻子很早就改行學數學，最初在一所中學教七年級數學課，七年後在我工作的聯邦政府謀得一職，從此我倆就同車上班，同桌午餐，同進共出形影不離，過著二十年如一日的神仙生活。

天若有情天亦老，月如無恨月常圓；可悲太虛總是忘情，草木會榮枯，季節要更換，人事有嬗替，不能永遠都翠竹常青，青春永駐。

就在妻退休 三、四年後，染上不治絕症，化療過程痛苦難熬。兒女當時都在外地工作，三位小孫子需要他們照顧。我常祈求：蒼天有情應憐我，明月有心請助我。無奈中，她還是棄我們而去。

病中，我常在她床旁讀書陪伴。有次她幽幽地告訴我：「你總說我不愛你，這全錯了。記得第一次小湯帶你來見我，第一眼就喜歡上你，但你從此沒來找過我，我很傷心，猜你一定是已經有了女朋友的。」四十多年前往事，當時我背對著她，沒回頭也沒接腔，淚水潸潸而下，心裡一陣滴血。

有天我扶攙著妻從睡房到廚房進食，炫目陽光從幾扇穹窗射進，照耀得起居室金碧輝煌，妻驚呼：「這世界好美呀！」我知道妻仍依戀這塵世，非戀世上俗物，是捨不得兒女孫子們和我。

在密州居住過的最後一個房子，我永遠記得妻站立在廚房小窗前洗碗盤的景面：遠眺後院湖水，波光瀲灩，對岸房屋和樹木倒影在湖面上，湖景如畫，美不勝收。她常告訴我湖景真的真的好美，我想這段時光是妻生命中最愉快自在的一段日子。

妻往生時我六十七歲，和她在一起的日子有似是我的一生。二十三年又是匆匆逝去，歲月無情呀！

四年前跌了一跤，腦部出血。老年人最怕經歷開刀大動作，兩次腦部手術大傷元氣，體力銳減。屋漏偏逢連夜雨，禍不單行，醫生又發現我頸椎第二間盤旁長了一塊良性腫瘤，壓迫到了中樞神經，影響身體平衡導致走路行動不便，外出時得使用手杖或是助行器。

現時我住兒子家，睡在剛自醫學院畢業孫子住過的房間，屋內仍然堆滿他的書藉用品。相較往日住的大房子，確實擁擠，唯我極感溫馨。

藥劑師小孫打理我的日需藥物，管理我生活的是媳婦。她和我兒是電機系同學，在家上班，是美國出生的廣東人，姓麥，不諳中文及粵語；媳婦年富力強又勤奮，廚房膳食、洗衣打掃，均由她一人抽空操作，我也幫不上忙；洗淨衣物她都摺疊好放置我床上。開飯時在她呼叫下，我是飯來張口，有機會就識相地將碗筷洗掉。她的廣東、印度、美國及義大利 料理我都很享受，尤其是那濃稠廣東碎肉骨頭稀飯，最為可口容易吞嚥。

我這老人看醫師、抽血、照片子等需求特多也繁瑣，媳婦都是預先安排好時程驅車接送，上下車時扶助我以防跌倒。我慶幸，在人生垂暮最需要幫助的時光裡，有我美國出生的媳婦悉心照護，我感恩。

人的一生，就像一年四季春夏秋冬，老人忙碌一生，退休後應該享受金色年華：室外白雪皚皚，室內爐火熊熊，含飴弄孫，何其幸也。但是，理想是美感的，而現實殘酷骨感。我的一群老友們陸續地搬進養老院 機構，他們支付昂貴費用，咀嚼著不合中國胃的食物，居住在狹小房間，與一群年紀更高講英語者為友。

我知道將來我或許會參加他們的養老院行列，但目前能有時光與兒孫們同居，享受那溫暖溫馨時光，我感恩是有福的人。

(下)