對面山上的姑娘(下)

文菊家在一個小山坡上，與之相鄰的是煤礦的渣子山。礦井在出煤的同時，也有煤渣相伴，煤渣被運出礦井後，就被運到一個山坡，傾倒在山坡的另一邊坡下。久而久之，這座山就被叫做渣子山。

文菊每天上下班回家的路徑，被對面稍高的渣子山看得一清二楚。穆四眼當時就是一個在渣子山倒煤渣的工人，或許是在食堂窗口買飯的時候，被文菊與眾不同、文靜寡言的氣質所吸引，他開始在文菊經過的時候，放聲高歌：「對面山上的姑娘，你為什麽這樣悲傷……」「美麗的姑娘見過萬千，唯有你最可愛……」等等。

在當時，這些歌被稱為黃歌，是被當局禁止吟唱的，只有那些調皮的少年郎，聚集在一起，看到路過的小姑娘，會故意放大聲音，對著小姑娘一頓亂唱，嚇得小姑娘驚慌失措，暗聲咒罵，紅著臉快步逃離，姑娘們都視這種行徑為下流。穆四眼這山坡放歌，最初也讓文菊非常反感、氣惱。後來穆四眼趁著買飯時，遞過好多次紙條，也被文菊無視。

最終是穆四眼在文菊回家路上堵住她，要文菊給他一個機會解釋一下他的行為。應該說這次攔截行動很成功，文菊發現穆四眼很有思想，也很博學，似乎讀過很多書，這讓文菊很佩服，於是同意交往，條件是先作普通朋友，並立即停止在渣子山對她唱歌。

透過多次聊天，文菊才知道穆四眼的父母都是大學教授，因為有不為新政府喜歡的歷史背景，被從大學趕回老家農村，穆四眼高中畢業，雖然成績優秀，也不准報考大學。煤礦到他的家鄉招工人，不知何故把他招來，結果發現他高度近視，不適宜在礦井下工作，發配去渣子山倒煤渣，他還說是走了狗屎運。他雖身處煤礦，但一直堅持學習，他說：「英國哲人培根說過『知識就是力量』，不能做一個渾渾噩噩的人。」

文菊說：「我對他了解愈多，我就愈崇拜他。我覺得我的知識貧乏極了，他與他的朋友們聊天，我簡直插不上嘴。對他，我有一種高山仰止的感覺，反而覺得我配不上他。」

聽了文菊的敘述，我不知該說什麽，我的朋友都與我基本同齡，我們的知識儲備和生活閲歷無法理解比我們大七、八歲的人，還是男人。我只好說：「一個博學還追求知識的人，一個沒有沾染惡習的人，應該是一個好人。」文菊說：「你能這樣評價他，讓我鬆了一大口氣。現在的問題是我哥哥認為他家歷史不乾淨，會對我的前途有壞影響。我一個小工人，能有什麽好前途呢？」這完全超出了我的判斷能力，不知該說什麽，只能默然不語。

最終，文菊與穆四眼結了婚，生了一個女兒。穆四眼在恢復高考 後考上大學，因為學業突出，留校當教師，然後是教授，系主任。

令人欣慰的是，穆四眼在春風得意之際，也沒有下堂文菊這個糟糠之妻。文菊慧眼識珠，得一博學多才、有情有義的夫君，兩口子琴瑟和鳴到至今。(下)