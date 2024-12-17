對面山上的姑娘(上)

文菊是我初中的好朋友，比我大兩歲，她沉默寡言，但非常內秀，我倆能成為好朋友，得益於我倆都喜歡看小說。那時，經常避開其他同學，躲在學校的一個角落，沉浸在我們的書本世界裡，互換小說和交流看書後的心得，透過交換心得，發現我倆對小說裡的角色都有一些共同的喜愛和討厭，這更是促進我倆友誼的添加劑。

文菊的爸爸和我的父母都在礦山工作，她的媽媽帶著小妹在百里外的鄉村種地，侍奉她的爺爺奶奶。她和她的哥哥、弟弟跟爸爸住在礦區，在礦區上學，文菊家的家務基本上都是她幹，相比於我們，她顯得穩重又成熟。

初中畢業以後，只有極少數人可以上高中，其他人都要去農村，不幸的是我倆都不在上高中的名單裡，我也是因為後來年齡小，暫時免去農村，進而入高中。

她的爸爸在礦難事故中喪生，按照當時的政策，可以有一個孩子頂替爸爸工作。她的哥哥已經在農村待了三年了，但此時，他顯示了男子氣概和兄長擔當，繼續留在農村，讓文菊頂替爸爸的位置，不用去農村。文菊頂班後，就在礦區食堂工作。

文菊本是一個害羞內斂的姑娘，礦區食堂大媽大嫂們的粗俗玩笑，常使她不知所措，難以融入，非常苦悶孤獨。我每周從住宿的高中回家，只要她不當班，都要來我家坐一會，聽我講高中的趣事、讀過的書，眼裡時常流露出羨慕的神情，還央求我借書給她。

我那時住校，也是與同學搶書看，常常需要挑燈夜讀，才能在規定的時間內看完，轉交下一位等得抓耳撓腮的同學。要在周末帶書給她，再等一周把書帶回學校，這根本是一個難以完成的任務，因此讓文菊失望而歸。慢慢的文菊減少了來我家的次數，我則因為有了新的同學、書友，也沒在意這漸行漸遠的友情。

在我高中快畢業時，文菊又一次來我家，閒聊了一會，她扭扭捏捏地說要告知我一件事，我看她那樣子，就開玩笑地說：「是不是你耍朋友了哦？」（耍朋友，在我們那個地方意思是談戀愛）她一驚，說：「你知道啦？」我驚跳起來：「你真耍朋友了！」」她羞澀地點點頭。

我脫口而出說：「想不到你也變俗了。」她聞聽，神色有點尷尬。為啥我會說這樣的話，她會有這樣的表情？因為在那個年代，在我們的認知裡，小姑娘談戀愛會被認為不正經，我卻忘了文菊當時已經是一個二十歲的大姑娘了。

我平復了一下自己的情緒，問她男方是誰？我是否認識？她說：「你認識穆習之塞？」我又一次驚呼：「是穆四眼呀？他好老唷！」我認識這個人，是因為他與我媽媽在一個地方工作，因他與我媽的同事關係，我要叫他一聲叔叔。還因為他戴一副眼鏡，在工人為主的礦山，很少有人戴眼鏡，凡戴眼鏡者，均被冠以「 四眼 」的「尊稱」。

文菊告訴我，穆四眼其實沒有我想像的那麼老，只比她大八歲。我好奇地急問：「你們究竟是怎麼就耍上朋友了呢？」(上)