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爸爸的曇花謝了(上)

張鳳群

微信群裡有個群友發上一幅她自己栽種的盛開曇花照片，看著那碩大潔白的花朵，彷彿嗅到了從夜風中飄來的陣陣幽香。另一位住在廣州光塔路的群友說，她小時候，鄰居中不少是滿族人，大多是滿清八旗子弟的後裔，廣州人稱他們為「旗人」。旗人仍保存著他們部分的習俗，其中之一便是種曇花，賞曇花。當曇花在夏夜盛開時，便會招朋呼友聚會，品茶吃點心，吟詩作對……。但廣州人則不以為然，認為這樣的聚會不吉利，因為「曇花一現」的時間太短暫。這使我想起爸爸在一九五三年夏天，在我家天台上舉辦的一次曇花盛會，當時我五歲。

華人民共和國成立初期，廣州市仍有不少私人醫師診所，爸爸的肺科診所開設在和平東路一幢四層洋樓的樓下，二、三、四樓則是我們一家居住的地方。四樓後半段是廚房和飯廳，前半段是一個很大的天台，爸在天台的四周用花盆種了好多花，有苿莉、桂花、石榴花，但最多的是曇花，少說也有十盆。

在我五歲那一年的夏天，曇花長勢特別好，在每一盆花長長碧綠的葉子上，都綻出了花蕾。父親就安排舉辦一個曇花盛會，他叫我們兄妹六人準備歌舞來娛賓。這當然得由多才多藝的二哥來負責了，他把我們訓練了一段日子，就成功練成了音樂舞台劇「小紅帽與狼外婆」。

那是一個吹著暖風的仲夏夜，爸爸邀請幾個廣州知名的私家醫師和他們的太太，在我們家附近「利口福」飯店用餐。飯後返回自家大屋四樓的天台，爸已先叫人在天台架起了幾盞電燈，照得周圍一片通明。曇花已開始綻放，吐露芬芳，肉眼就能覺察到花瓣在慢慢開放。爸爸說：「花離盛開還有一段時間，我們先到二樓看孩子們做戲吧。」

好戲開鑼了，二哥用鋼琴彈起了開場的樂曲，三哥用幻燈機把預先畫好的背景打上掛在牆上的白床單上；大哥和五家姊各扮成小動物，在場中跳來跳去；四哥頭上扎了媽媽的花絲巾，兩耳夾上大耳環，屁股上綁一條蓬鬆的大尾巴，打扮成狼外婆躲在角落裡。

主角出場了，我披上一件紅斗篷，手挽著一個小花籃，又唱又跳地來到場地中央，在輕快的鋼琴聲伴奏下，我唱起了二哥創作的歌曲：「清早起來精神好，依啦，啦啦啦啦啦；打開大門迎太陽，依啦，啦啦啦啦啦；走上門前的小路，美麗小花開兩旁……。」 戲是一個完美的結局，每個人都過來抱抱我，對我讚譽有加。

眾人重登四樓的天台，曇花已經開始怒放，如碗口般大的潔白花朵，被一根粉紅色的花梗與綠葉支撑著，向星空吐出陣陣幽香。天台上擺著好多椅子，爸爸修長挺拔的身影在眾人之間來回走動，招呼客人坐下，最後他們圍坐成一圈。這群人品茶聊天，講一些我聽不懂的話題。

星空、花香、燈光、暖風，我覺得這是一群神仙在聚會。我的眼睛快撐不開了，只好回到三樓我的小床上睡著了，夢是七彩的，到處是鮮花和小動物。第二天早上起床，我趕快跑上四樓，天台上的曇花都耷拉著腦袋軟綿綿地垂下來。我好傷心，爸爸的曇花謝了。

(上)

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