打倒四人幫後不久，社會生活逐步正常，一九七七年恢復了高考 。一九七九年我們家老二葉謙升入高中，當時初、高中按「學制要縮短」的指示實行兩年制，但學風逐步好轉，學校就把新生中基礎較好的集中在該年級的一班，這樣容易提高升學率。教工的孩子近水樓台先得月，也集中在該班，學校給該班配備一直擔任畢業複習的老師，大家就把這個班叫成火箭班。我們老倆口先後擔任該班的外語教學，孩子就在班上，當然更加盡心盡力。

葉謙和F君同桌，兩人很講得來，常一起學習，一起活動。F君家在附近一知識分子集中的科研單位，他們普遍重視子女的文化課學習，孩子的學習基礎較好，我們學校一直很重視吸收他們的孩子來我校入學，一班就有好幾人來自他們研究所。他們的教室靠近小籃球場，學生一下課就到籃球場活動，一直到高考前夕都是如此，所以精力飽滿，情緒穩定，高考錄取率突出。

畢業後F君考入南京一高校，葉謙進入蘇州醫學院，坐火車同路。F君在學習期間對計算機技術的發展特別感興趣，下大力多方面鑽研。

大學畢業後，他們回到咸陽，各自走上相關的專業崗位，同時開始探索尋覓人生的伴侶。他們的方式很有趣，相約一起去華山玩，年輕人半夜爬山，天明登頂，玩回來就進入約會階段。幾個小伙大學剛畢業，前途無量，個個都是香饃饃，很快都找到意中人。

受出國大潮的影響，F君去了新大陸，在波士頓的大公司找到稱心的工作。我們的小兒子在二○○○年到了加拿大 ，我們老倆口也就跟著到西半球開開眼界，一住就近二十年。

他們班有兩位同學到西半球發展，還有一位劉慶同學當了楊凌市的領導，兩次作為陝西省政府訪問團成員到加拿大訪問。一個班先後有三人來到新大陸，據我所知，學校裡這樣的情況還是少見的。

我們倆曾到美東旅遊，從紐約向南去了費城、巴爾的摩和華盛頓，F君所在的波士頓在北面，是另一條路線。我們和他通過幾次電話，他給我們發來全家福，兒女雙全，家庭美滿，我們彼此交流生活狀況，談得很高興。

F君的夫人就是當年一起上華山的同伴，她適應新環境，下功夫學習英語，進步很快。她曾應邀到當地的一所高中用英文給學生教中文，很受學生歡迎，一教就是十年，不久前才退休。

二○一一年我們回國住一段時間，恰好他們班畢業三十年聚會，地點選在劉慶的工作地點楊凌，同學來了三十多人，國外的也趕回來（見圖），F君和葉謙兩個當年的同桌重相聚。

活動由當年的班幹部主持，一些事業成功的老學生給老師帶來了禮物，老師們都退休了，進入老年，重視鍛鍊身體，同學們贈送的計步器等健身器材很受歡迎。

聚會結束時，給每人送一件厚厚的帶防寒帽的套頭絨衣，我帶到加拿大，冬天外出活動很合用。

這次找出老照片，發現照片中三十八人已有三位老師和兩位學生去世，令人傷感。 兩位學生學習都冒尖，其中一位就來自上面提到的科研單位，他去世後，老父母很傷心，他的同班同學就經常照料老人，同學情懷傳為佳話。

二○二四年我們老倆口已九十三歲，我們回中國住入咸陽養老院 ，不少學生得知後，一批批地來看望，養老院的人都說「真是桃李滿天下」。F君回國探親也特地來看我們，一起回憶往日，心潮澎湃。