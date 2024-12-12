暑假回廣東兩個月，也是慣例地回慈溪祖屋一炷香時間，卻在「花果山」逗留了好一會。姊姊擴建祖墓的第三期工程因酷暑而暫停，果園亂七八糟的，但卻將塵封多年的千字牆（見圖），以最光鮮潔淨的樣貌展示了給我。

早在三十年前，爸爸就曾因這間青磚屋已成危房要拆建，後覺得墨青色的青磚幾乎成絕品，而我們也還沒弄清楚裡面兩垛牆上的千字文而作罷。

「花果山」位於村頭，背靠黃泥崖，分四梯層，占地十多畝。近舊閘口這邊較荒蕪，但有兩個十字架的大墓碑，故更顯神秘。雖然下面是全村唯一的醫療站，但人們還是止步於此，不敢逾越。

大果園的入囗是在內巷，對面是三屋高，全村最大、最莊嚴的華僑大宅。特殊的地理位置，再加上阿公的古肅和媽媽的親民教師形象，縱然癟青和小皮孩再怎樣垂涎那十幾棵紅艷艷的荔枝、黃澄澄的黃皮和綠油油的楊桃，也不敢越雷池半步。

上世紀七○年代中，我們雖未讀書，也覺這兩垛牆上的字不但工整雅致，且有種令人激昂奮發的感覺，便追著阿公問是什麼意思、誰寫的。阿公緊張地望望周圍，確定沒人才輕描淡寫地說，是大伯父以前曾在青磚屋住過。

「我大哥十一歲就帶著二哥和妹妹去了香港 ，怕被『共產』一直不敢回來。」爸爸的一番話把我們的好奇心推得更高--這絕對不是小孩的傑作。媽媽老師是新派學者，學的是簡體字，對牆上的文字內容也講不出個大概來。

阿公在園裡圈了地，讓我們幾姊弟植樹種菜，養雞育鴨，還讓爸爸養了十幾桶蜜蜂，他把青磚屋的外間用作雞舍、鴨欄和放雜物。不久，祖屋的柴房漏水難修，媽媽就讓我們把園子裡收集的落葉和竹枝全放入磚屋內間。當站在鬆軟的葉堆上摸到牆上的字時，我和弟弟「大眼仔」可開心了，感覺就如君臨天下，我們興奮地把樹葉灑向空中。

一天，我和「大眼仔」將剛掃回的樹葉堆進千字牆前時，發現葉堆上有十幾顆雞蛋 ，就興奮地撿起來拿回家給媽媽，意外的收穫令大家都很開心。不久，姊姊也興奮地捧回很多雞蛋，媽媽緊張地衝去青磚屋查看，原來是姊姊把母雞趕走，取回了正在孵化的雞蛋。

大伯父悄悄地從香港回來了，確認了政策有利無害後，就帶著背井離鄉的遊子們浩浩蕩蕩地回鄉，接受村委們敲鑼打鼓列隊迎接。大伯父羞澀地說，他小時候就已見到兩垛千字牆了，他作為大哥，當年讀書時要照顧弟妹，且只讀了三年就去香港。這和爸爸的推論一致，我們又陷於迷霧中了。

七八年，大伯父托人送回全村第一台電視機給阿公，我們看了解放戰爭片後，就浮想聯翩：很多年前一班有志之士利用青磚房的偏遠做據點，談古論今宣揚文化道義；可能也以十字架墓主有關……，阿公對我們的推理一笑置之。連村人最敬重的骨董級人物、活字典「北叔大公」也不知千字牆的事。

武俠電視又引導我們猜想：某大俠或大官路過，文思泉湧之際而奮筆疾書於牆，畢竟慈溪村是皇族後裔村；抑或像岳飛的「武穆遺書」那樣，文字內含藏寶線索、武功祕笈？

阿公對此沒留下片言隻字，就上了天堂，我們更無從考究了。讀書識字後，我躊躇滿志地想讀給弟弟聽，但還是沒能讀得通牆上的文字，加之它模糊不清，特別是右邊牆上的文字，明顯年代久遠些。

磚屋是有閣樓的，沒有燈火，室內的光線不足，也是字難辨的原因之一。只有姊姊上過那閣樓，我們扶著臼米凳，她悄悄地爬上去，弄得滿身灰塵下來，說有兩個大文櫃，內裡有些紙之類東西。反正也沒有吃的，而且家裡的古老大文櫃多的是，我們就再也沒上去惹塵埃了。

現在拆了閣樓，兩垛文字牆沐浴於陽光下，也把我在青磚屋的童年快樂時光「曬」了出來。

文字牆依然屹立著，不但吸引著觀者的目光，還給人無盡的遐想。是它，令我的童年開心無憂，青少年浮想聯翩……，至今仍回味無窮。