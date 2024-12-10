十年之後，等我重返煙台，原來那片礁石聳立的地方，已經不再是「小碼頭」，它有了新的名字：月亮灣。八九年在小碼頭北端矗立起一座月亮老人銅製雕像，使這個小海灣名聲鵲起。「月亮老人」雕塑是由已故煙台大學孫學誠教授設計的，月亮灣大概便是由此得名吧。一個美麗的地方本來就該被賦予一個美麗的名字，才不辜負美景帶給我們的美感享受。

姊姊說，你們一定得去月亮灣看看，那裡現在成了戀愛聖地，年輕人談情說愛的地方，我們老夫老妻就免了吧。說完這話，她白皙的臉頰泛起紅暈，那年姊姊還不到四十歲呢。我們的確去了一趟，記得是騎自行車去的。當時還沒有寬闊的濱海路，去月亮灣只能走通往市內的唯一一條大路，路面既狹窄又不平坦，騎自行車得有點水平才行。在山腳拐彎之前，從大路上下來，便是月亮灣了。

那裡原本沒有路，因為走的人多了，便成了一條路。所謂的路，就是礁石一塊連著一塊，一直通向海堤。那些礁石被行人踩多了，都磨得光溜溜的。在靠近海邊一塊巨大的礁石上，矗立著傳說中的「月亮老人」。其實他看上去並不老，不是我想像中的白鬍子老翁，笑容中規中矩，倒更像是一位智者。

據說很多談戀愛的年輕人，千里迢迢趕到月亮灣，就為了在「月亮老人」面前牽牽手，讓他老人家給作個證。也許這只是個趣談，但圍著「月老」拍照的人確實是絡繹不絕，而且多半都是年輕姑娘和小伙子。

我和先生也入鄉隨俗，和「月老」拍了一張合影，他老人家微笑地注視著我們。就在那一刻，我心底驀然湧出一種虔誠的感動，一股暖流瞬間流入心田，那感覺真是難以言說。這些年歷經多少風風雨雨，驀然回首，當年在最好的時候遇到月亮灣，遇上「月亮老人」，那是我生命中最值得珍惜的遇見。而這一切，都是因為有姊姊在場，如果沒有姊姊，一切都不會發生了。

然而，姊姊卻總是覺得沒有做到最好。她說，「等你下次從美國回來，我們會有私家車了，到時候，咱們開車去月亮灣。」這是她的心願，也是我的心願。然而，人的一生中有多少心願，最終到底也沒能實現。

二○○七年我們全家回國，姊姊和姊夫開著才買了兩年的捷達新車來機場接我們。僅僅十一年，煙台變化太大了，變得我都認不出來了。開車行進在寬闊的濱海大道，昔日煙台大學東校門外的一條馬路，如今是雙向四車道的柏油路，兩邊明亮的路燈一排接一排，華燈初上，恍如白晝。姊姊說，現在你想去月亮灣，開車只要幾分鐘就到了。可我們沒去月亮灣，有太多誘人的地方要去，養馬島、金沙灘、煙台山景觀、蓬萊仙境，月亮灣顯得那麼不起眼了。

二○一七年我們又回煙台，姊姊卻隨姊夫去南方講學，又一次錯過。可我怎麼都不會想到，我和姊姊再也沒有機會同遊月亮灣了。

去年三月，我從美國趕到煙台，送姊姊最後一程。五年多在病痛中掙扎，已使她大悟徹悟，人生或長或短，終有道別的那一天，愛過經歷過，便無怨無悔。就像她在微博 裡寫的，「人生是一趟旅行，前行是為了奔赴遠方；止步是為了觀看風景。無論何種選擇，只要用心感悟，從容面對，一切都是最好的安排。」

一個人從世界上消失，而世界依然存在。生死之間，與其說是界線，不如說是隔絕。卡夫卡說：「死亡的殘忍之處在於，它帶來了終結時真正的痛苦，但卻沒帶來終結。」是的，它斷絕了一切，所有沒做的，再也沒有機會做了，無論給予還是接受，都不再可能了。

我站在海邊，正是漲潮的時候，海與天分不清界限，灰茫茫地連成一片。三十多年前，姊姊曾拉著我的手，一同眺望大海，海的盡頭也是天的盡頭。如今，只剩下孤單的我，遙望遠方那一大片黑礁石，耳邊回響起姊姊的聲音，「你下次回來，咱們開車一起去月亮灣吧。」

月亮灣，我寧願它真的變成一座海市蜃樓，留給我一個永恆的念想，姊姊她並沒有走，她是去了月亮灣，一個愛的港灣，一個讓你一生眷戀的地方。

哦，我那遙遠的月亮灣……。