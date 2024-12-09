我的抽屜裡珍藏著一塊表盤已發黃的坤表（見圖），三十年來，我先後搬過六次家，但我一直小心翼翼地將它保存著。這是一塊產自上世紀六○年前的瑞士ROAMER（羅馬）機械表，是我母親的遺物。

母親和父親是老鄉，上世紀五○年代初相識於省城。結婚後，他們商量著要買上一對手表，想用時間記錄著他們擁有的幸福生活。為了能夠經得住時光的磨損，一貫節儉的父母做出了一個大膽的決定，用當時對於一個普通家庭來說的一筆「鉅款」，買下了一對嶄新的瑞士ROAMER表，這是他們新家庭當時最昂貴的財產。

這兩塊手表盡職盡責地伴隨了他們一輩子。時光躲在這兩個小小的表盤裡，隨著指標不停息地轉動，悄無聲息帶著他們走過了一生。表盤由白漸漸變黃，之上凝聚的有他們恩愛的甜蜜、新生命的孕育、孩子們的歡笑、苦難的折磨、生活的希望、病痛的摧殘、死亡的威脅。

最為不幸的是，母親的生命指標過早地停擺在她的大衍之年。在母親走後，那塊陪伴了母親三十年的手表彷佛也生有了情感，它的指針也不再像以前那樣精神抖擻、準時準秒了，漸漸變得有氣無力、緩慢拖遝。也許它在主人的腕上感受了太多的溫暖，沒有了主人的熱量，已無法驅動它那顆曾經孜孜不倦的心臟了。

母親走後，我把這塊鐫刻著母親時光的手表收藏了起來。它已完成了時間賦予它的使命，我讓它靜靜躺在了一個小布 袋裡。每過一段日子，我會在夜深人靜之時，把它從小袋子裡取出，摸摸它斑駁發黃的表盤，擰緊發條，把它貼在耳旁，聽著它滴滴噠噠的轉動聲，就彷彿是聽到了母親輕輕走過的腳步聲。