水是人類生命的重要組成部分，人體百分之六十都是水，喝水是保持健康的必要條件。當今到處都有飲用水，包括各種飲料；而半個世紀前在中國，喝水一般都是在家裡，喝的是「涼白開水」。

我生長在五、六○年代的北京胡同裡，小時候家裡做飯、取暖都是用「蜂窩煤」爐。蜂窩煤是一種直徑約五寸、高四寸、中間有十二個手指大小的洞，每塊大概可以燒三、四個小時。燒飯之餘，煤爐上總有一個大水壺，用來燒開水。

父母都是醫生，囑咐我和弟弟千萬不能喝生水（自來水），因為沒有經過消毒，容易得病鬧肚子，而水燒開的過程高溫 消毒殺菌，燒開後就可以喝了。早期的水壺是生鐵做的，很重，大概可以裝一加侖水，小孩子提不動。長到十歲左右可以提起開水壺了，父母怕開水燙到，小孩不許碰。

當年都是數家人用一個院子裡的自來水龍頭，熱水需要自家煤爐燒水。為了保持水熱，要把鐵壺裡燒開的水灌進暖壺裡。暖壺又叫熱水瓶（保溫瓶），是雙層玻璃結構組成，兩層之間有一個真空層，使熱量無法傳導而達到保暖功效。暖壺的玻璃外面是鐵皮的外殼，一般都是薄鐵皮，有很多小洞來減輕份量；講究一點的，鐵皮上有花鳥蟲魚的圖案。當年結婚送禮經常都是暖壺。

為了保暖，暖壺的口比較小，大約一寸半。六○年代開始有鋁製的水壺，大小一樣，但比生鐵壺輕多了。長到十多歲時，手上有勁兒了，雙手提著開水壺，壺嘴對著放在地上的暖壺口把開水灌進去，再把軟木塞壓在暖壺口上，這樣暖壺可以保持開水熱度約一天。

我們家當時有三個暖壺，有新的開水後，就把昨天暖壺裡的水倒入一個涼瓶，容量和暖壺差不多，待水變成室溫後就成了「涼白開」，這是當年北京人的飲用水。當年胡同的房子沒有洗浴設施，暖壺裡的熱水晚上倒至搪瓷臉盆裡，和自來水混在一起成溫水，用來洗臉洗腳。

有客人到家裡來，需要沏茶待客，有暖壺很方便，茶葉放在玻璃杯裡，打開暖壺倒入茶杯，茶就可以敬給客人了。只是開水在暖壺裡時間長一點，水不夠燙，沖出來的茶葉漂在水面，需要比較長的時間才能有茶香味，成了泡茶。

時代在進步，徹底改變了一切。現代人或者家裡有電水瓶，或者直接從飲用水座台接熱水水龍頭打開冷熱水都有，隨意調整，煤爐燒開水、涼白開和暖壺的概念年輕人已經沒有了。