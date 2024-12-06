遠在外地工作，我很思念家鄉，於是趁假期，從長沙駕車來到了生活二十多年的江南小鎮邵陽市。

在邵陽市五里牌，六十幾年前那條破損的老馬路，還是老樣子，汽車都繞新道走了。路兩旁那一片蘇式老建築物，完好地立在那裡。曾經輝煌一時的五里牌糧店後面，有一條郊外小路，進去不遠，住著一位七十幾的老頭子神醫，傳說是治療痔瘡的民間聖手。

上世紀八○年代，醫療技術落後，得痔瘡，只能默默忍受巨大痛苦，發作的時候，連板凳都不敢坐。爸爸的痔瘡發作時，疼痛難忍，終於有一天，同事帶他去了神醫聖手那裡。爸爸還拉著我，要我陪他一起去，我知道，爸爸有點害怕，要我陪他是為了壯膽。

沿著一條曲折蜿蜒的小路，七拐八拐，東問西問，好不容易打聽在有幾間木板屋的山崗邊，找到一個昏暗的房子，找到了那位神醫。神醫穿著黑灰色的布鈕扣老式便衣，頭髮亂糟糟的，鬍子拉碴，說話慢條斯理。他聽說了我們的來意，很和藹地說：「呵，呵……，進來，進來吧。」

在大白天開燈都看不清的房間裡，我努力調整了自己的眼睛，看見有七、八個大男人，已經脫了褲子，撅起屁股蹲在地上，好像做錯了事等著挨鞭刑的罪犯。只見那老頭從一個汙穢的玻璃瓶子裡，倒出灰色的神秘粉末，灑在地上，重重地吐一大口口水在上面，嘴裡還嘀咕著什麼，然後拿出一根火柴棍，開始攪拌。等攪均勻後，對撅起屁股蹲在地上的所有人叫道：「大家把屁股抬高一點，排隊上藥了！」一小堆藥，就這樣混著口水，被一根爛火柴棒均勻地塗在那些虔誠信徒們腫得像火山口一樣的痔瘡上，花花綠綠的，有點可怕。神醫塗藥的時候，連火柴棍棒都懶得換，塗完這個馬上就塗下一個。

就這樣，十分鐘後，所有的大男人站起來拎著褲子，包括我爸爸。他們如釋重負，臉上都帶著欣喜的笑容。病友們互相問候病情，大談用藥後的神奇功效，都覺得屁股上涼颼颼的，馬上就不痛了，爸爸說現在就算坐在尖凳子上都不怕。費用也不貴，每人兩毛錢。當年的兩毛錢可以買到兩斤左右的大米‌，或者一斤多的白麵。‌爸爸是一拐一瘸走進神醫的門，出去的時候牽著我，健步如飛，我懷疑這個時候叫他去長跑都沒問題。倒的是什麼神藥？我只知道那涼颼颼的好像是冰片的氣味。

但不到幾天，痔瘡很快又復發了，有的嚴重的，不到十天就會再次疼痛難忍，只得又來到那小屋。就這樣，爸爸和他的那群病友經常來光顧神醫的黑暗小屋，來塗擦那種神祕粉末拌口水的神藥。

多年後，醫療技術發達了，爸爸在當醫師的舅舅那醫院裡，做了一次痔瘡切除手術，痛苦徹底解決。那些病友聽了爸爸的經驗，也去醫院做了手術，都很快痊癒了。

舅舅說神醫的診所其實是非常危險的，沒有正規的消毒程序和治療流程，如果那些撅起屁股排隊上藥的人，中間有一個人得了尖銳濕疣或者別的傳染病，那根罪惡的火柴棍就會讓病毒互相傳染，就會造成更加嚴重的後果。但是在當年那種缺醫少藥、民眾貧苦的環境下，大家又能有什麼辦法呢？唯一的想法就是盡快解決眼前的痛苦，去民間找「神醫」、找「聖手」。現在醫療技術已飛速發展，爸爸生病後會去正規大醫院，得到專業的醫護人員治療，疾病也很快痊癒，那些遙遠的神醫也成了歷史的「神話」。