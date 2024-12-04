一九六五年我在台灣就讀台中一中高三九班，台語的「九」與「狗」同音，別班同學都稱我們是高三狗班。狗是人類的好朋友，我們不但不以為忤，還以狗班為榮。

那時班上有五十多位同學，雖只是十多歲的高中生，一些同學已在寫作、繪畫、運動等方面嶄露天分。其中最有繪畫天賦的是張堅浚同學，美術課不論素描、靜物、花鳥，他都畫得維妙維肖，畫得精采。

學校每周六有班會，討論班上大小事情。有次開班會時，一名同學提議：「國家有國旗，團體有團旗，我們高三九班也應該有個班旗。」這提議有創意，全班贊成。設計班旗的責任，理所當然地交給了張堅浚。

第二周班會，班旗設計好了，張同學拿出圖紙，上面畫了一隻奮力往前奔跑、動感十足的「灰狗」。他解釋說：「美國有一家長途客運叫灰狗巴士，這是參考他們『徽標』設計的。」以狗喻九，風趣幽默。可是「狗」在語言中有貶意，同學起初看了不以為然，後來愈看愈有趣，最後表決時一致通過。

定案後，班長帶著設計圖去學校旁的旗幟店，委託做了一面寬一公尺、上下八十公分、四周鑲了花邊、中間是灰狗的班旗。

那以後，「狗班旗」就作了我們班的象徵與標誌，學校籃球、棒球、排球等各種比賽，我們找根竹竿，掛上狗班旗，在球場邊一面揮舞一面加油。其他班沒有班旗，只能羨慕我們班啦啦隊興奮跳躍，搖旗吶喊。後來學校籃球賽我們班得了亞軍，鼓舞士氣的狗班旗也有一份功勞。

平常時間狗班旗掛在教室後面，老師上課面對著獨特的狗班旗，和下面一群毛頭小伙子，都覺得好笑，也覺得我們班的幽默感十足。

就這樣，狗班旗陪伴了我們一年多。高三下學期要畢業了，三年的同學緣分將結束，以後天涯海角，各奔前程。可是班上的象徵，狗班旗要如何處理？班會討論結果，畢業後，狗班旗依學號輪流保管，一人保管一年，然後交給下一位同學。

上大學、畢業、進社會工作，幾十年過去，同學各忙各的，忘了狗班旗這件事。直到畢業五十周年聚餐，一位同學在席間提起：「好懷念那幅狗班旗，不知道現在傳到哪一位了？」大家才又想起。第一位保管狗班旗的廖同學說：「我保管一年後，交給下一位陳同學。」陳同學接口說：「我保管完了交給了王同學。」王同學大學畢業後赴美進修，後來在美國定居，沒參加那次同學會，問題不了了之。

沒多久，李同學在高中同學的Line群組寫：「王同學赴美前，把狗班旗交給了我，因為常換工作常搬家，不知什麼時候就找不到了。很抱歉，請同學原諒！」真相大白，原來狗班旗在李同學手上弄丟了。

時光荏苒，歲月匆匆，高中時令人懷念的狗班旗趣事，轉眼已過一甲子。同學都在坐七望八之年，這些年，有些同學已離去，參加同學聚會的人愈來愈少。期盼同學趁還能走動，時常相聚，一起回憶當年像狗班旗之類的高中往事。