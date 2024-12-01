這幅字(見圖)是民國三十一年（一九四二年）四月四日兒童節，父親寫給我們四個兄妹的，鼓勵我們要努力學習，積極進取。第二年他就去世了，那年我才十四歲。

父親家境殷實，受過良好教育，有很好的工作，家庭幸福，但因為生在了亂世，他帶著一家老小四處奔波，人到中年就病死了。他希望我們「循時代前進」，他卻永遠停留在那個戰火紛飛的時代。

父親膽子很小，一點兒小事他都會憂心忡忡，媽媽總說這樣不好。一九三七年日本 開始轟炸上海，許多人認為他們不可能炸生活區，但爸爸嚇得馬上辭了銀行的高薪工作，趕往鄉下老家。沒過幾天，我們的家就被夷為平地，報紙上說光我們南市一地，當天就被炸死兩百人。多虧我父親的謹小慎微，我們全家才倖免於難。

在鄉下避難時，正趕上我八歲生日。一大早，鄰居家的小朋友送來雞蛋 祝賀，在樓下叫我，我興奮地一下跳起來，因為還迷迷糊糊沒睡醒，一腳踏空，滾下樓梯。爸爸看到我摔得鼻青臉腫，哇哇大哭，他把整籃雞蛋從屋裡摔到院子中。

我們從沒見過那麼多雞蛋碎在地上的情形，看到爸爸氣的面色鐵青，我和鄰居小朋友都不敢出一聲，突然安靜下來的屋裡，只能聽到老鐘的滴答聲。但我知道那是因為父親太心疼我的緣故，不然一向溫文爾雅的父親不會發那麼大的火。

平時父親工作忙，沒空管我們，到了鄉下他可以天天陪我們了。他總監督我們練字，如果寫得好，他高興了就會帶我們去鎮上的茶樓去，所以我練得格外認真，這樣我就可以多和父親去吃茶點了。路上父親都會緊緊拉著我的手，根本不理會在前面瘋跑的小哥。每次點粽子我都要紅豆沙的，但他們男生好像只愛吃肉餡的，還有一種三層的豆沙糯米糕我也很喜歡吃。後來，因為我寫的一手好字，小小年紀就找到了一個好工作，那是後話。

汪精衛和日本和談，建立中華民國 國民政府。不打仗了，我們回到上海，因為房子被炸，我們只能在英租界租了房子。一家六口人要養，父親的壓力可想而知，他每天要抽五、六包菸來緩解壓力。但因為回到了上海，我又去天主教教會的中學上學了，我還是很開心。我最喜歡的事情就是全家一起出去吃飯，每人坐一輛黃包車，只有我可以和父親擠一輛，父親摟著我，我能聞到他身上濃濃的菸草味。我那麼高興，完全不知道身負重擔的父親那時已經得了癌症。

一九四三年，父親已經病得起不來床。我記得有次他強撐著去上廁所，扶著牆一點一點挪著步子，邊走邊喊：「打倒日本帝國主義！」

父親去世時才四十九歲，他的國家被日本人占領了，他的房子被炸成廢墟，他最小的孩子才十四歲，妻子又沒有工作，他走時一定很不甘心。但時代依然循著他的腳步前行，裹挾著每個人的命運，讓我們無處躲藏。

父親寫這句話時，怎麼也不會想到，自己最喜歡的小女兒後來從大陸到香港，又到台灣，再到日本琉球，最後到了美國定居。他所有的子女孫輩現在都生活在美國，有的人在政府部門工作，有人當了牙醫，有人成了演藝界人士，他們在各自的行業中努力工作，循時代前進。