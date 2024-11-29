我喜歡讀報 ，是從讀壁報開始的。

小鎮中間有座石頭橋，橋的西南角上是一塊空地，空地的南沿有一面平整的磚牆，常常有人將報紙貼在牆上，我就經常站在牆前面讀報。幸而我不是近視眼，無須貼牆很近，報紙上端的內容，只要踮起腳來，或者略許後退半步，仍然能看得清楚。

遺憾的是，這些報紙不是天天都有人貼，而是隔三差五才貼出一張新的。每天放學回家，經過這裡時，總要停下來看一會兒，有新報紙更好，舊的也要再讀一遍。報紙上的內容實在豐富，都是課本上沒有的，讓我增長了知識，拓寬了眼界。

新四軍到達蘇北後，創辦了江海導報，後來又改名為江淮導報。由於紙張極度緊缺，就有部分報紙使用劣質的土紙，這種紙很薄，容易破損，只能單面印刷。新四軍就將這種單面印刷的報紙，黏貼在要道口的牆上供路人閱讀，以擴大宣傳。這樣的壁報我看了有兩年，直到內戰爆發，共產黨 逃之夭夭為止。

在小學的最後一學期時，來了個姓熊的插班生，他一直讀私塾，家就在同一條街上。熊同學雖然很聰明，但算術要從零學起，我常給予幫助輔導。他的父親是中藥店的老闆，關心時事，訂了一分申報，我就常常到他家店堂裡去看報。

印象深的是申報的副刊「自由談」，以散文隨筆為主，文章短小，輕鬆幽默，是我喜歡的風格，不像語文課本，傾向政治說教，題材單調，文字枯燥。我就這樣看了半年多申報，獲益匪淺，進如皋師範後的作文比賽，我取得第三名的好成績，要歸功於經常讀報，特別得益於申報的「自由談」。

如皋師範的三間辦公室，東房是校長室，西房是教務處，中間是教師休息室，實際上老師下課後都回各自的房間，極少有人在此停留。桌子上有些零亂的舊報紙，大報只有新聞報，我有時溜進去瀏覽，也沒人過問。多次看到美國新聞處的郵件，捲成筒狀，道林紙印刷精美，內容主要是新聞簡訊。這樣權威的資訊，卻很少有人看，有些卷子都沒有拆開，大概是由於人們對國內的政治、經濟形勢，已經從失望轉向麻木了。

在如皋城的東西大街上，大部分店鋪都是大門緊閉，卻有一家的兩扇門是開著的，我向裡面張望了一下，看到有檯球桌、報夾架等，牆上還貼有些零星的文章，看上去是駐軍政工部門的俱樂部（縣裡駐有一個整編師的國軍）。意外的是，既沒有軍內刊物，也沒有標語口號，卻有幾種普通報紙，其中的「掃蕩報」從來沒聽說過，引起我的興趣，就不時地溜進去看。雖然偶爾有軍人進出和逗留，但對我這個又瘦又矮的小男孩，根本沒人注意。

當時正是國民代表大會召開的前夕，南京有人為爭奪副總統的位子鬧得不可開交，袞袞諸公們不顧顏面大打群架。掃蕩報上整版的詳細報導，報紙的老闆龔德柏更是粗話髒話滿篇。每去看一次掃蕩報，就好像又看了一齣連台本戲。昔日的如皋，號稱有一百六十八萬人口，是全國的第一大縣，知道「掃蕩報」與「龔德柏」這兩個名字的，除我之外，不知有沒有第二、第三個？