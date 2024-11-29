最近一些年來，中國大陸大學生就業 不易。大學畢業後，不要說一般的大學，就是九八五和二一一這樣的好大學，畢業後，找到一份工作也是無比艱難。據估算，光是外賣小哥的行列中，就有大約百分之三十有大學文憑。

我們那個年代，大學畢業都是包分配的，分配的工作、地點和單位不如意，還會抱怨。我讀的大學是四川大學，算是西南的最高學府，所以畢業分配大家期望都高，事實上，畢業分配也好。

我所在的系是哲學系，近些年來，在市場經濟的衝擊下，境況早就不妙，但在當初，畢業不僅包分配，而且走向很輝煌。我們年級大約八十來人，分配名額裡，大都是到黨政機關、研究機關、出版社、報社和高校。分配的地方也是京城和省會，到北京的化工部、民航總局和新華社等中央部委單位的名額就有四個，到南京、武漢 、昆明等大都市省級機關和大專院校的名額有五個。

有趣的是，這些名額在大家的眼中，並不是什麼香餑餑，大家並不去爭搶。最後，被分配去的同學，倒還有了幾分風蕭蕭兮易水寒的悲壯意味。之所以出現這種詭異的狀況，乃是因為同學的構成。同學裡，大約百分之八十五是四川籍同學，其餘百分之十五來自其他七個省。

外省同學都回到了各自的省份，或者到高校，或者到黨政機關。在四川籍同學的心目中，成都和重慶兩地乃是世界上最好的地方，其他地方再好，也沒有這兩地好。於是，大家填表的時候，首選地方就成了成都和重慶。

我來自貴州，那年沒有參加分配，因為考上了研究所。那時候，讀研究所還是很拉風的，因為招生名額很少，競爭很是激烈，考上了研究所，是祖墳冒青煙那種級別的大幸運。年級裡大約一半的人參加了研究所考試，最後考上的只有區區六個人。

考上了研究所，就沒有陷入畢業分配的焦慮中，每天輕輕鬆鬆、高高興興過日子。不過，那些面臨畢業分配的同學倒也沒有太過焦慮，畢竟，一份衣食飯碗是有保證的。所以，大家也沒有為了分配投機鑽營，表示了分配意願之後，就安分守己地等待分配結果。

俗話說，三十年河東三十年河西，當年和現在大學生所面臨的畢業前景，不就是這樣的嗎？