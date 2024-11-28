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父親的坦桑石

李嘉音

結婚時，父親送了我一顆寶石作為禮物。這藍色的寶石晶瑩剔透，重約十幾克拉，比我大拇指的指甲還要大，顏色如湖水般清澈。我知道這不是藍寶石，因為藍寶石的藍色更深，但我當時也不認識這塊寶石的名字，只知道它是父親在南非出差時帶回來的。他建議我到珠寶店鑲一圈碎鑽，讓它成為一枚漂亮的戒指。

我並不熟悉珠寶行，便在中國城隨便找了家珠寶店，按照父親的建議，要求他們在寶石周圍鑲上碎鑽。然而，當我取回戒指時卻失望極了--這設計又俗又醜，碎鑽是以黃金為底襯，看起來像戲劇裡的浮誇飾物。除了結婚當天，我再也沒戴過它。

後來，父親在感恩節邀我戴著戒指回家，他想看看這禮物的樣子。沒想到後母也注意到了，驚訝地問父親：「這麼大的寶石是什麼時候買的？我怎麼不知道？」父親解釋這是多年前出差非洲時帶回來的，那時還不認識她。我看著後母羨慕又無奈的神情，但是已戴在我的手上，也無法要回。

有一次參加晚宴，我選了一件藍色的禮服，卻發愁沒有合適的飾品，於是想到了這枚戒指。晚宴上，大家圍坐一桌聊天，其中一位太太好奇地問：「你戴這麼大顆寶石，是不是假的？」我笑著說也不清楚，只知道這是父親送我的結婚禮物。於是，她們讓我把戒指摘下來傳著看。

戒指傳到一位珠寶商手上，她端詳了片刻，然後告訴我這塊寶石叫「坦桑石」（Tanzanite）。這種石頭早期主要作為裝飾材料，但自一九六七年在坦尚尼亞（坦桑尼亞）發現這種藍紫色透明晶體後，它便在珠寶界逐漸走紅，為了紀念坦尚尼亞共和國的成立，這種寶石便被命名為「坦桑石」。直到那晚，我才知道這顆寶石的名字。

後來去非洲旅遊時，導遊帶我們參觀珠寶店，我再次見到坦桑石。因為生成稀有，它的價格也隨著開採難度增加而愈來愈高。

記得英國威廉王子和凱特結婚那天，凱特王妃戴上戴安娜王妃的藍寶石戒指，那款戒指和我這顆藍石極為相似，只是她的戒指鑲在碎鑽及白金底座上，顯得高雅大方。

當女兒結婚時，我問她是否需要我送她婚紗，她說更想要珠寶。我們逛了五天卻毫無收穫，飾品都不符合她的心意。我靈機一動，想起這枚藍色戒指，問她：「想不想要一枚像戴安娜王妃的戒指？媽媽這裡有一顆可以送你。」她欣喜地來看戒指，沒想到她的眼光和我當年一樣，認為這戒指俗氣又老派。她最終挑中一套黑白鑽項鍊、耳環和戒指組，我也樂見其成，因為那套飾品買來後我只戴過一次。女兒結婚當天戴著那套珠寶，看得我心滿意足。

大女兒看不上這顆藍色戒指，但小女兒卻一見鍾情。她喜歡傳統風格的物品，珠寶也不例外，還要我好好保存這戒指，等她結婚時送給她。我立即將戒指送進銀行保險箱，心中感到欣慰，這顆戒指終於有了合適的歸宿。我沒好好珍惜它，但沒想到小女兒卻如此喜愛，心想父親在天之靈應該也會感到滿足吧。

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