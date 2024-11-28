我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節丟大鹽湖醃火雞？猶他州公園公告：小心整隻雞飛了

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

養花記

石門

準確地說，我對花卉的養植是個外行，卻偏偏喜歡在陽台屋內放上各類盆栽綠植。這些植物們在我的手裡受了不少委屈，隨便的泥土，粗陋的花盆，只管澆水，不會施肥，買來時個個精神抖擻，日子稍長，大多便葉稀枝散，日漸稀黃。當然，也會有那麼幾株生命力頑強，時不時給我長長臉，不經意地開上幾朵花讓我歡喜一番。於是趕緊拍照曬圖，弄得看到的都以為我是行家裡手、陽台好園丁。

論養花，我確實沒有傳承父親的手藝。老爺子在世的時候酷愛養花，搜羅各類花卉擺滿屋院，以至於我從小就見識過不少奇花異草。九○年代初老爺子出差廣東，千里迢迢帶回一株三角梅，當時極為稀罕。老爺子細心呵護，精心培育，每到夏季，家裡的陽台上便紅通通一大簇地盛開，惹得左鄰右舍羡慕討要。

一到春季，他不辭辛勞地翻盆施肥，剪枝修葉，自製的花肥常臭得我們不敢開門。父親常說：「沒有肥臭，哪來花香？」養花其實是個苦差事，但樂在其中，也就自得其樂了。父親已逝去多年，但至今父親親手種下的淩霄花，年年還盛開在舊屋院牆之上，睹花思人，常讓我感慨不已。

養花不盛，我便學別人的樣子，在自家陽台上種下了十多株辣椒，還好成活了兩三株，竟然在我的少管稀問之下，非常爭氣地結滿了辣椒，紅的綠的辣椒垂滿枝頭，煞是好看。下廚之時，取上幾個增味，純天然無公害，採摘之時讓我頓生「採菊東籬下，悠然見南山」的田園情懷。

陽台上最神奇的是一盆扶桑花，我在街上賣花的小販那兒花十多塊錢買來的。買來不久便長滿了膩蟲，我怕它影響到陽台上其他花卉的生長，便趕快搬到屋外，本意是讓它自生自滅。但一個多月過去了，偶然間去看它，發現不僅沒死，竟然頑強地發了新葉，長出了花蕾。我感慨它的生命力之頑強，於是為它修枝剪葉，添肥鬆土，重新搬回陽台，它倒是非常珍惜這重生之機會，爭氣地從冬到夏隔三差五不停息地開出紅色花朵，讓我欣喜不已。

去年春天，我到城外的山邊買來兩株山民採的野生蘭花，聽朋友講這花是最難伺候的。起初我也沒抱太大的希望，想著萬一活不了，以後就不養了。一個偶然的機會，在一個叫金水峽的山村裡，遇到一位養蘭為生的山民，熱情地給我傳授了養蘭花的技巧，讓我受益匪淺。回家後就按他簡單的辦法伺養著，今年春天竟然抽出花莖，幽香滿室，至今還青綠悠然地待在陽台的邊上。

室內養花，確實是件不易的事。沒有充足陽光雨露的滋潤，沒有清風吹拂的愜意，花兒草兒就缺少了蓬勃生長的勁頭。為了改善土壤，朋友帶我去野外挖土拾牛糞，回來熱情高漲地改良盆中的土，確實有些效果。但好景不常，因偷懶沒給土壤殺蟲，一段時間生出不少的小黑蟲在室內亂飛，讓人煩心。有個要好的老哥們兒常常在朋友圈裡曬他家陽台上燦爛青春的花草，曾讓我羡慕不已，虛心討教訣竅，哥們兒也不含糊傳授秘訣，四個字：「常買常換」。生活在鋼筋水泥的森林裡，如果家裡沒點花紅柳綠的氣息，那真有些壓抑。所以，我的觀點是，明知不善養，定要堅持養，啥好養咱養啥。繁忙之餘泡一杯茶，捧一本書，坐在陽台，有我的花花草草伴著，心境自然會平靜閒適，也少卻了平日裡繁雜紛擾的心緒。

雖然我是個懶散不雅致的花匠，但花還是要養下去，正如老舍先生在他的「養花」一文中寫到的：「有喜有憂，有笑有淚，有花有果，有香有色。既須勞動，又長見識，這就是養花的樂趣。」

上一則

議員李眉蓁為愛女 手作保養品 只送不賣

下一則

溫泉公園賞秋行

延伸閱讀

泡菜小籠包 紐約韓式中餐廳創意菜

泡菜小籠包 紐約韓式中餐廳創意菜
3颱風襲台後 類鼻疽今年已244例釀20死 創歷史新高

3颱風襲台後 類鼻疽今年已244例釀20死 創歷史新高
類鼻疽7大QA／光「吸」就會感染 致死率75％多數無症狀

類鼻疽7大QA／光「吸」就會感染 致死率75％多數無症狀
杭廷頓蘭花展 3珍品搶鏡

杭廷頓蘭花展 3珍品搶鏡

熱門新聞

紹興蘭亭中的流觴曲水。（圖／侯吉諒攝影）

蘭亭喝酒寫字

2024-11-18 01:02
成大校長黃煌煇因水利技術的貢獻獲頒亞洲知識管理學院榮譽院士及大禹獎。（本報系資料照片）

小樓昨夜又東風（上）

2024-11-20 01:02

在緊要處走對一步

2024-11-25 01:02
西貢現今的街景，人們以摩托車為主要交通工具。（圖/123RF）

離開西貢

2024-11-22 01:02
2010年「穿越林間聽海音──林海音文學展」活動，文壇重要人士如鍾鼎文（左起）、隱地、柯慶明、王力行、林海音長子夏烈、次女夏祖麗、張曉風、林良、謝小韞等人出席。（本報系資料照片）

小樓昨夜又東風（下）

2024-11-21 01:02
文農學圃一隅的中國盆景。（圖／作者崔淼淼提供）

盆景迷思

2024-11-27 01:00

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級