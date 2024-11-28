準確地說，我對花卉的養植是個外行，卻偏偏喜歡在陽台屋內放上各類盆栽綠植。這些植物們在我的手裡受了不少委屈，隨便的泥土，粗陋的花盆，只管澆水，不會施肥，買來時個個精神抖擻，日子稍長，大多便葉稀枝散，日漸稀黃。當然，也會有那麼幾株生命力頑強，時不時給我長長臉，不經意地開上幾朵花讓我歡喜一番。於是趕緊拍照曬圖，弄得看到的都以為我是行家裡手、陽台好園丁。

論養花，我確實沒有傳承父親的手藝。老爺子在世的時候酷愛養花，搜羅各類花卉擺滿屋院，以至於我從小就見識過不少奇花異草。九○年代初老爺子出差廣東，千里迢迢帶回一株三角梅，當時極為稀罕。老爺子細心呵護，精心培育，每到夏季，家裡的陽台上便紅通通一大簇地盛開，惹得左鄰右舍羡慕討要。

一到春季，他不辭辛勞地翻盆施肥，剪枝修葉，自製的花肥常臭得我們不敢開門。父親常說：「沒有肥臭，哪來花香？」養花其實是個苦差事，但樂在其中，也就自得其樂了。父親已逝去多年，但至今父親親手種下的淩霄花，年年還盛開在舊屋院牆之上，睹花思人，常讓我感慨不已。

養花不盛，我便學別人的樣子，在自家陽台上種下了十多株辣椒，還好成活了兩三株，竟然在我的少管稀問之下，非常爭氣地結滿了辣椒，紅的綠的辣椒垂滿枝頭，煞是好看。下廚之時，取上幾個增味，純天然無公害，採摘之時讓我頓生「採菊東籬下，悠然見南山」的田園情懷。

陽台上最神奇的是一盆扶桑花，我在街上賣花的小販那兒花十多塊錢買來的。買來不久便長滿了膩蟲，我怕它影響到陽台上其他花卉的生長，便趕快搬到屋外，本意是讓它自生自滅。但一個多月過去了，偶然間去看它，發現不僅沒死，竟然頑強地發了新葉，長出了花蕾。我感慨它的生命力之頑強，於是為它修枝剪葉，添肥鬆土，重新搬回陽台，它倒是非常珍惜這重生之機會，爭氣地從冬到夏隔三差五不停息地開出紅色花朵，讓我欣喜不已。

去年春天，我到城外的山邊買來兩株山民採的野生蘭花，聽朋友講這花是最難伺候的。起初我也沒抱太大的希望，想著萬一活不了，以後就不養了。一個偶然的機會，在一個叫金水峽的山村裡，遇到一位養蘭為生的山民，熱情地給我傳授了養蘭花的技巧，讓我受益匪淺。回家後就按他簡單的辦法伺養著，今年春天竟然抽出花莖，幽香滿室，至今還青綠悠然地待在陽台的邊上。

室內養花，確實是件不易的事。沒有充足陽光雨露的滋潤，沒有清風吹拂的愜意，花兒草兒就缺少了蓬勃生長的勁頭。為了改善土壤，朋友帶我去野外挖土拾牛糞，回來熱情高漲地改良盆中的土，確實有些效果。但好景不常，因偷懶沒給土壤殺蟲，一段時間生出不少的小黑蟲在室內亂飛，讓人煩心。有個要好的老哥們兒常常在朋友圈裡曬他家陽台上燦爛青春的花草，曾讓我羡慕不已，虛心討教訣竅，哥們兒也不含糊傳授秘訣，四個字：「常買常換」。生活在鋼筋水泥的森林裡，如果家裡沒點花紅柳綠的氣息，那真有些壓抑。所以，我的觀點是，明知不善養，定要堅持養，啥好養咱養啥。繁忙之餘泡一杯茶，捧一本書，坐在陽台，有我的花花草草伴著，心境自然會平靜閒適，也少卻了平日裡繁雜紛擾的心緒。

雖然我是個懶散不雅致的花匠，但花還是要養下去，正如老舍先生在他的「養花」一文中寫到的：「有喜有憂，有笑有淚，有花有果，有香有色。既須勞動，又長見識，這就是養花的樂趣。」