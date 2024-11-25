上世紀六、七○年代，農村燒火草還不夠寬裕，冬天常常捨不得專門燒開水用，為了節省燃料，焐水「將就將就」是農家的主要生活方式。焐水有三種方法，一是湯罐焐。砌灶之初，無論是人口多的大家庭，還是人口少的小家庭，灶台的鐵鍋與煙囪之間，都會給湯罐留下一席之地，與灶台、鐵鍋、煙囪連為一體。

湯罐是鑄鐵的，公社供銷社賣鐵製生活用品的櫃台有出售。口徑約十八公分，深約二十五公分，腰部稍粗，口有木蓋。燒火前上滿水，飯菜好了，湯罐裡面的水也熱了。有時鍋裡湯稠了，粥厚了，飯硬了，也會順手從湯罐裡舀點水加進去。正常情況下，湯罐裡焐的熱水罐進暖水瓶或是直接用。

二是煮飯鍋焐。冬季裡，飯粥湯菜起鍋之後，鍋裡放些水，用灶堂裡的灰燼餘溫焐水餵豬。或是將鐵鍋洗淨之後，放乾淨的冷水，晚飯後，鍋裡的冷水也脫了冷氣，正好適合洗臉洗腳。

燉罐焐水是普通人家獲取開水的主要方式。出現於商周時期的燉罐，到了人民公社年代仍是農家的重要生活用具。燉罐是陶泥燒製品，價廉物美，腰側有耳，無蓋，圓口前端有個一厘米的小豁口，罐體灰黑色，壁薄如銀元，內外皆有清晰的手工紋路。在洋岸老街供銷社的胡家圩子裡，有個專門出售燒製品的場地，擺滿了各式各樣的缸、罈、盆、缽、罐，其中燉罐最便宜，一塊錢一個。

新買回來的燉罐清洗後，大都情況下是用它焐開水。冬季煮飯，用比較耐燒的棉花秸稈或玉米秸稈，熄火後灶堂裡的餘燼多，時間長。餘燼除了鏟進銅爐暖手腳，剩下的就用來給燉罐焐熱水。只要火一滅，奶奶會把事先準備好裝滿冷水的燉罐放進灶堂，用火叉爪把餘燼慢慢圍攏到燉罐四周，輕輕施壓，這樣保溫，餘燼散熱慢。吃好晚飯，燉罐裡的水也熱了，有時甚至還有點燙手。

奶奶喜歡養豬，餵食也很講究，冬季不會用冷水直接餵，往往用燉罐焐熱水，或是將大麥磨的精飼料先放進燉罐裡焐至溫熱，再和以切碎的胡蘿蔔攪拌均勻餵豬。

燉罐的質地不那麼結實，不小碰撞會有裂紋，奶奶也捨不得扔掉，而是用它焐餵豬的大麥糊糊，時間一長，糊糊黏合了縫隙，不再滲漏。

偶爾，會用燉罐來焐中藥，焐出的湯汁濃郁、黏稠，藥性好，是民間患者公認的好方法。

夏季，秧田裡青蛙很多，我和哥哥經常成串地捉了回來，奶奶將牠們剝皮抽筋去肚去爪，洗淨後再放上蔥、薑、鹽和成把的蒜瓣兒，在燉罐裡焐至半熟。這個過程，其實就是現在文火煲燙的做法，但燉罐因質地泥性，散熱慢，火候比文火還要斯文，燉至大半熟再換到鐵鍋裡以猛火加溫至熟。出鍋時，湯色如乳，味道鮮美，肉質入口即化，口齒留香。

如今，禁止捕食青蛙，農家早已由煤代柴，現在家家用上了天然液化氣，熱水用電燒。燉罐雖早淡出人們的視野，但兒時焐水的日子卻銘刻心頭，揮之不去。