可口可樂又可讚(下)

我的岳父母來美後，我們也照例帶他們去參觀可口可樂 公司，畢竟改革開發的總設計師鄧小平本人，也於一九七九年兩國建交之際，親自到訪過這個大樓。

未料想，岳母大人去過可樂正宗產地後，居然迷上了可樂汁，幾乎每天都要啜上幾口才肯罷休，甚至在飯桌上還把它當酒水來伴菜餚。為迎合岳母喜好，保證供應，我乾脆去商場買來一升（liter）裝的大塑料瓶可樂放入冰箱，價格比購買小瓶或易拉罐划算得多。可惜後來岳母被查出有糖尿病，她只好忍痛割愛，放棄這一嗜好。

我們最初參觀可樂公司時，女兒美研尚不滿四歲，誰能想到多年後，她與可樂公司竟又續緣。那是二○○九年，美研在明尼蘇達州羅切斯特市（Rochester）的梅友高中畢業，邁入申請大學的重要關口。其中一個關鍵步驟是申請獎學金，不僅可減輕自己和家長經濟負擔，同時也是回顧和展現本人歷來表現及成績的機緣。美研的學習成績一向拔尖，擔任校刊總編，是學校辯論隊和數學競賽隊成員，還曾與全美約兩百名學生代表一起在白宮 東廳受到當時的總統小布希 接見。

美研勇敢地向可樂公司的獎學基金會發出申請，經過層層篩選，終於脫穎而出，有幸成為那年少數獲獎者之一，得到兩萬美元獎學金。四月裡她受邀去亞特蘭參加為期四天的可口可樂學者年會，與其他得獎者交流學習，還得到公司頒發的證書和精緻獎品，包括美麗的手提包、畫冊和一個很有趣味的微形可樂飲料瓶，成為珍貴紀念品。

常聽翻譯界人士評論，在所有英譯中的產品名稱中，可口可樂可謂最佳翻譯，因為它不僅含意貼切，而且連聲音也出奇地唯妙唯肖，堪稱奇蹟。

對我們家來說，可口可樂不僅是一家全球知名大企業，連續不斷地為億萬人提供廣受歡迎的潤喉飲料，更是我們家的大善人和恩主，資助女兒在布朗大學讀書畢業後走上社會。如此恩德，沒世難忘，可讚可頌。(下)