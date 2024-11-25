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可口可樂又可讚(下)

張達聰

我的岳父母來美後，我們也照例帶他們去參觀可口可樂公司，畢竟改革開發的總設計師鄧小平本人，也於一九七九年兩國建交之際，親自到訪過這個大樓。

未料想，岳母大人去過可樂正宗產地後，居然迷上了可樂汁，幾乎每天都要啜上幾口才肯罷休，甚至在飯桌上還把它當酒水來伴菜餚。為迎合岳母喜好，保證供應，我乾脆去商場買來一升（liter）裝的大塑料瓶可樂放入冰箱，價格比購買小瓶或易拉罐划算得多。可惜後來岳母被查出有糖尿病，她只好忍痛割愛，放棄這一嗜好。

我們最初參觀可樂公司時，女兒美研尚不滿四歲，誰能想到多年後，她與可樂公司竟又續緣。那是二○○九年，美研在明尼蘇達州羅切斯特市（Rochester）的梅友高中畢業，邁入申請大學的重要關口。其中一個關鍵步驟是申請獎學金，不僅可減輕自己和家長經濟負擔，同時也是回顧和展現本人歷來表現及成績的機緣。美研的學習成績一向拔尖，擔任校刊總編，是學校辯論隊和數學競賽隊成員，還曾與全美約兩百名學生代表一起在白宮東廳受到當時的總統小布希接見。

美研勇敢地向可樂公司的獎學基金會發出申請，經過層層篩選，終於脫穎而出，有幸成為那年少數獲獎者之一，得到兩萬美元獎學金。四月裡她受邀去亞特蘭參加為期四天的可口可樂學者年會，與其他得獎者交流學習，還得到公司頒發的證書和精緻獎品，包括美麗的手提包、畫冊和一個很有趣味的微形可樂飲料瓶，成為珍貴紀念品。

常聽翻譯界人士評論，在所有英譯中的產品名稱中，可口可樂可謂最佳翻譯，因為它不僅含意貼切，而且連聲音也出奇地唯妙唯肖，堪稱奇蹟。

對我們家來說，可口可樂不僅是一家全球知名大企業，連續不斷地為億萬人提供廣受歡迎的潤喉飲料，更是我們家的大善人和恩主，資助女兒在布朗大學讀書畢業後走上社會。如此恩德，沒世難忘，可讚可頌。(下)

可口可樂 小布希 白宮

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