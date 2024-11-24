國中第一屆的難忘時光(下)

訓導處的管理組長常帶著一根藤條，在教室外的長廊上耀武揚威地巡視。同學們根據他的面相特徵，私下給他取了個綽號「鴨嘴」，只要是遠遠地瞧見他的身影，或聽說鴨嘴來了，大家就立刻變得寧靜無聲，安分守己地呈現出自己最乖的樣貌。

我們班上有一位頗擅長繪畫的才子，上國文課時，偷偷畫了一幅栩栩如生的美女裸體畫，旁邊還寫上國文女老師的名字作為畫的標題，不巧被國文老師當場逮著，轉送訓導處。鴨嘴組長罰這位老兄，在一張全開的圖畫紙上寫一百遍「XX老師，對不起，我以後一定要努力改過」，然後舉著這張「反省宣言」，在教職員辦公室前罰站了一個下午，弄得人盡皆知，好不尷尬。不過，這也發揮了殺雞儆猴的效果，教大家不敢造次。

國中英文是特具挑戰的學科。英語老師口齒不清，發音不準，外加沒有足夠的教學資源與有效的教學方法，同學們只好在英文課本上的單字旁，用注音符號或中文字標註發音，Apple （蘋果）被標成「愛跑」，Window（窗戶）被標成「文斗」，Teacher（老師）被標成「踢球」，Good morning（早安）被標成「鬼摸你」。現在回想起來，真覺得啼笑皆非。

我最感興趣的課目莫過於物理與化學，尤其是實驗課，老師讓我們親手操作儀器，學習並驗證有關的知識。此外，健康教育課的老師以輕鬆生動的方式講課，讓正值青春期的我們了解自己的身體變化和種種保健常識。童軍課的老師很會說故事，他引領我們對野外求生和救援等工作產生許多遐想。

工藝老師是我最崇拜的大師，他不但有無窮的創意，還有豐富的實作經驗，知道如何使用各種工具遊走於木工、電工、焊接和水泥工的領域，在他的指導下，我還做出了一個電晶體收音機。這些學科讓我培養了許多興趣，結交了不少朋友，還學會與人合作。

九年國教乃至十二年國教幾經更新，愈發成熟。我由衷地懷念這段日子，滿心謳歌這創時代的改革，感謝政府為提升國民素質所做的努力。這政策奠定了國家發展的基石，九年國教培育了我們成為新一代的好國民，讓芸芸學子們能以開闊的心胸，深邃的眼光，與強大的實力，面對各種挑戰，還能與世界各地的菁英一較高低。(下)