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快閃花毯節

善強

二〇一四年六月二十七日，我抵比利時魯汶，開啓近三年的歐居歲月。工作與旅遊並重，平日上下班，周末去輕旅，好奇地探訪方圓兩百公里內的城鎮，忙得不亦樂乎，只是堅持不動用每年三十一天的特休假去遠遊，以備回美國與台灣之需。

終於等到八月十五日聖母升天節，這國定假日剛巧是周五，便首度遠遊，直奔嚮往已久的巴黎。十七日夜晚回家後，才驚知八月十四至十七日在布魯塞爾大廣場上舉辦花毯節，我竟不識相地跑走。十八日一早趕赴，只見花攤，匆匆把花盆當成花毯，照些相後便鬱卒地趕去上班。

一九七一年在布魯塞爾大廣場上舉辦首屆花毯節，一九八六年起，每隔兩年的八月中旬舉辦。約一百名志願者在大廣場上長七十五公尺、寛二十四公尺的範圍內，依設計圖精準地擺放約六十萬朵剛被切割的秋海棠，約四小時後即快閃，四天後花毯也快閃，這瞬間的歷史卻留下雋永的紀錄。

苦等近兩年後，二〇一六年八月十二日，我慎重地趕去布魯塞爾大廣場，看主題為「建交一百五十周年的日本」的花毯，洶湧的人潮沿著艷彩的花毯流動著，歡樂的氛圍洋溢著。十三日一早，心滿意足地駕車直奔尼德蘭西北部的灣區，沿途突然回想觀賞花毯意猶未盡，十五日近傍晚回家，雖體疲力竭，仍趕坐火車再赴大廣場。

耐心地排隊到巿政廳二樓，終於等到了，俯視柔和燈光下的花毯全景（見圖），松、竹、梅、櫻花、仙鶴、旭日等盡在眼下，哇，竟是如此華麗的圖案！凝神注目近兩小時後，九點整，日本最古老的音樂「櫻」悠揚地響起，節奏漸快，震憾的太鼔聲、跳躍的光影、歡笑的人群，構成動態的圖案。

身旁從以色列來的一家五口的男主人，好奇地問我圖案的涵義，我便替日本人當場解說。也好奇地問他旅程的規畫，才知這趟是為慶祝其長女成年的知識之旅，以後還得籌錢為其子再作兩趟旅程。再苦都值得，看著那小女孩的明眸與笑靨，不禁敬佩這神聖的傳統。

回家時，看到漆在公車旁華人的廣告，即使所費不貲，仍與擺在廣場上日本人的廣告相形見絀，不禁納悶，為什麼歐洲人輕華夏民族、重大和民族？歷史上，歐洲與東亞的文化交流途徑早期是陸路，晚期是海路，兩路華夏民族皆首當其衝，為什麼大和民族捷足先登歐陸舞台？

先探索陸路，東亞大陸上，華夏民族安居在水草豐美的塞內，同時突厥、蒙古、通古斯民族遊牧在草原散步的塞外。前者忙於內亂，不知或不理塞外；後者忙於求生，瀕繁地西征歐亞大陸或南伐東亞大陸。或許歐洲人看到的不是塞內也面臨外患的漢、唐、宋、明帝國的華夏民族，而是塞外彪勇善戰的匈奴、突厥、契丹、蒙古、女真等民族，畢竟，不互打如何相識？

後探索海路，十六世紀末尼德蘭人航海尋找新天地，正確地說，尼德蘭十二省中，僅沿北海的北荷蘭、南荷蘭、熱蘭省的荷蘭與熱蘭人跳島式競設貿易站或建殖民地。在這三省，人與天爭地，荷蘭人爭的是線，海岸線的擴展；熱蘭人爭的是面，萊茵、馬斯、歇爾德河匯合的大片三角洲內以沙洲連接島嶼，更艱巨的挑戰鍛鍊出更堅韌的熱蘭人。

一五九六、一六〇九、一六四四年，荷蘭人分別抵印尼、日本，及命名為「新荷蘭」的島嶼（今澳洲）。一六二四年，不甘落單的熱蘭人抵華南，明朝官員不勝騷擾，誘導其到傳說中的化外瘴癘之島，其跨過黑水溝抵大員後興建熱蘭遮城，一六四二年抵命名為「新熱蘭」的島嶼（今紐西蘭）。

一六四一年起日本鎖國，僅允許荷蘭人引介西方知識，興起一枝獨秀的「蘭學」；一八五三年起日本開國，已奠定科學基礎的日本人嗅出工業大革命前的煙硝味，趨之若鶩地向歐洲各國學習，迅速西化。學習過程先是渾沌的，將不知所云的科學、醫學、地理、政治等專用術語以片假名音譯，後漸開竅，才從華文古藉裡找出適當的漢字後組成蘊含新意的和製漢詞，十九世紀末起大量和製漢詞回饋華文圈，對逾三百年鎖國後才急起直追的華夏民族助益深遠。

歷史上日本與清帝國皆鎖國，前者與荷蘭因緣際會逾兩百年，後者與熱蘭無緣相識（反而台灣與熱蘭結緣相識近三十八年），畢竟，不互聯如何相識？難怪近三年的歐遊期間，在鄉間驅車時，偶有小孩追逐且大喊：「Sushi（日文壽司之意）！」還好在城裡血拼時，偶有店員親近且問候：「Ni Hao（你好）！」終於釋懷，可以閤上歷史的扉頁，不甘落單，往前直追。

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